FM Logistic ввела вторую очередь склада в Ногинске

FM Logistic завершила строительство второй очереди складского комплекса в Ногинске. Новая очередь уже получила всю необходимую документацию и сдана в эксплуатацию.

Площадь второй очереди складского комплекса в Ногинске составляет 12,5 тыс. кв. м и вмещает 18 тыс. паллетомест. Общая площадь всего склада класса А составляет 66 тыс. кв. м и рассчитана на 85 тысяч паллетомест. Запуск работ первой очереди платформы FM Logistic Ногинск состоялся осенью 2016 года, рассказали SeaNews в компании.

Платформа оснащена специфичной складской техникой, такой как узкопроходные штабелеры. Также применяются тележки Balea, фотоконтроль, решения по автоматизации копакинговых операций. Помимо этого, на складе оборудована специальная зона для работы с опасными грузами – аэрозолями.

В общей сложности в реализацию всего проекта инвестировано 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на строительство самого здания, оснащение и оборудование складского комплекса.

«Склад в Ногинске стал первой собственной площадкой компании на востоке региона. Мы стали ближе ко второму основному товарному потоку из Москвы, что, несомненно, интересно как нашим текущим клиентам, так и потенциальным», – отмечает генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар.