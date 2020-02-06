Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь 2020 года снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,9 млн тонн.

По данным РЖД, на уголь приходится 45,7% от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный месяц по сравнению с январем прошлого года отмечено снижение погрузки угля на 1,6% (до 11,8 млн тонн). В адрес портов Юга было отправлено на 44,8% больше, чем в январе 2019 года (до 1,2 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада уменьшилась на 4,3% (до 3,8 млн тонн), Дальнего Востока – на 5,4% (до 12 млн тонн).

Также в структуре экспортного грузопотока на нефть приходится 31,6%, на черные металлы – 8,1%, на удобрения – 5,1%.

Погрузка нефтяных грузов в адрес морских терминалов в январе составила 8,2 млн тонн, что на 4,1% больше аналогичного месяца прошлого года. По всем экспортным направлениям отмечена положительная динамика. В порты Юга было нефтяных грузов было отправлено 3,1 млн тонн (+2,8%), Северо-Запада – около 4,4 млн тонн (+4,3%), Дальнего Востока – 0,7 млн тонн (+8,8%).

За отчетный месяц погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 10,7 млн тонн (-2,9% к январю 2019 году), в порты Юга – 7 млн тонн (+2,7%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 8,3 млн тонн, что на 2,1% меньше показателя января 2019 года.