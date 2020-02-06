Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Пусане из-за коронавируса копятся контейнеры
06.02.2020

В Пусане из-за коронавируса копятся контейнеры

    • Правительство Южной Кореи рассматривает возможность финансовой поддержки местных логистических и судоходных компаний, которые несут убытки в связи с задержкой обработки контейнеров в портах из-за коронавируса и необходимости оплачивать их хранение, сообщает Yonhap. Так, например, отмечается накопление контейнеров в порту Пусан. Сеул готов выделить порядка 350 тыс. долларов в качестве экстренной финансовой помощи экспортерам, которые испытывают проблемы в бизнесе из-за коронавируса.

    «Поскольку мы ожидаем нехватки площадей под хранение контейнеров, мы будем договариваться с разными организациями, имеющими свободные площади, чтобы их использовать и тем самым облегчить трудности судоходных и логистических компаний», – отметили в правительстве Южной Кореи.

    «Беспокойство властей вызывают также прогнозные показатели экспорта на фоне новостей о коронавирусе и связанном с ним кризисе, который может подорвать экономический рост в Китае и привести, в конечном счете, к снижению спроса на южнокорейские товары», — сообщает Yonhap. Автомобильная промышленность Южной Кореи уже столкнулась с прекращением поставок запасных частей из Китая, поскольку китайские заводы закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Корейское правительство обратилось к властям Китая с просьбой разрешить открыть заводы, поставляющих запчасти для корейских производителей.

    Несмотря на опасения, власти Южной Кореи заявляют, что вспышка коронавируса не оказала существенного влияния в январе на показатели экспорта страны. Так, в прошлом месяце объем поставок в денежном выражении составил 43,3 млрд долларов, что на 6,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В январе экспорт в Китай сократился на 10,5% по сравнению с показателями прошлого года – до 9,7 млрд долларов, на фоне китайского нового года.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2020
    ПЭК повезет груз из Вьетнама
    В рамках ускоренного мультимодального сервиса
    ВьетнамКитайКонтейнерыМосква
    0
    28.01.2020
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 6% по сравнению с 11 месяцами 2018 года и достиг […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    30.01.2020
    Как в Китае строят мосты
    С помощью уникальной машины
    TransportВидеоДорогиЖелезная дорога
    0
    30.01.2020
    Экспорт и импорт ТНП
    В Россию за 11 месяцев 2019 года было ввезено 55,3 млн пар кожаной обуви. Это на 0,7% меньше, […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    17.01.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    16.01.2020
    Экспорт зерна хотят ограничить
    В декабре прошлого года Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых […]
    ЗерноОграничение экспортаПостановлениеЭкспорт
    0
    21.01.2020
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 12,8 млн тонн, что […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    22.01.2020
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 11 месяцев 2019 года составил более 18,2 млн тонн — на 2,9% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    06.02.2020
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь 2020 года снизилась на 1,2% по сравнению […]
    2020ПортыРЖДЭкспорт
    0
    27.01.2020
    Экспорт цветных металлов
    Российский экспорт необработанного алюминия за 11 месяцев 2019 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    22.01.2020
    Китайцы построят зерновой терминал в Забайкалье
    Власти Забайкалья обсудили проект по строительству зернового терминала на станции Мациевская, начало которого намечено на март этого года. […]
    Железная дорогаЗабайкальеЗабайкальскЗерновой терминал
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    06.02.2020 Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок
    04.02.2020 Контейнероборот китайских портов
    04.02.2020 Все порты Финляндии
    04.02.2020 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.01.2020 Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    31.01.2020 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ