В Пусане из-за коронавируса копятся контейнеры

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность финансовой поддержки местных логистических и судоходных компаний, которые несут убытки в связи с задержкой обработки контейнеров в портах из-за коронавируса и необходимости оплачивать их хранение, сообщает Yonhap. Так, например, отмечается накопление контейнеров в порту Пусан. Сеул готов выделить порядка 350 тыс. долларов в качестве экстренной финансовой помощи экспортерам, которые испытывают проблемы в бизнесе из-за коронавируса.

«Поскольку мы ожидаем нехватки площадей под хранение контейнеров, мы будем договариваться с разными организациями, имеющими свободные площади, чтобы их использовать и тем самым облегчить трудности судоходных и логистических компаний», – отметили в правительстве Южной Кореи.

«Беспокойство властей вызывают также прогнозные показатели экспорта на фоне новостей о коронавирусе и связанном с ним кризисе, который может подорвать экономический рост в Китае и привести, в конечном счете, к снижению спроса на южнокорейские товары», — сообщает Yonhap. Автомобильная промышленность Южной Кореи уже столкнулась с прекращением поставок запасных частей из Китая, поскольку китайские заводы закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Корейское правительство обратилось к властям Китая с просьбой разрешить открыть заводы, поставляющих запчасти для корейских производителей.

Несмотря на опасения, власти Южной Кореи заявляют, что вспышка коронавируса не оказала существенного влияния в январе на показатели экспорта страны. Так, в прошлом месяце объем поставок в денежном выражении составил 43,3 млрд долларов, что на 6,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В январе экспорт в Китай сократился на 10,5% по сравнению с показателями прошлого года – до 9,7 млрд долларов, на фоне китайского нового года.