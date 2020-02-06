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Придется подождать и посмотреть
06.02.2020

Придется подождать и посмотреть

    • В первый месяц текущего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили порядка 102,1 тыс. единиц. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Отметим, что в 2020 году данные АЕБ не включают данные о продажах BMW, в связи с глобальным решением BMW изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.

    «Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными, – комментирует итоги отчетного месяца 2020 года председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.– Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте».

    В январе в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 1,2% до 21,8 тыс. автомобилей (-38,9% к декабрю 2019 года). Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в январе снизились на 4,7%, до 14,9 тыс. автомобилей (-16,9%).

    Hyundai вернула себе третье место с объемом продаж 11,4 тыс. авто – на 5,1% больше уровня января прошлого года (-28,8% к декабрю).

    После рывка в последнем месяце прошлого года Renault опустилась на четвертое место, хотя продажи марки и показали рост – плюс 6,3% (8,3 тыс. ед.) к уровню января 2019 года (-43,5%).

    Toyota осталась на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 6,4 тыс. – на 20,4% больше, чем годом ранее (-48,8% к декабрю 2019 года).

    Наиболее значительный рост продаж в январе относительно аналогичного месяца 2019 года произошел у Changan (в 9,3 раза), коммерческих автомобилей Isuzu (в 4,3 раза), Haval (в 3,4 раза) и коммерческих автомобилей Iveco (в 2,2 раза).

    Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года Ford (-99%), Chevrolet (-97%), коммерческие автомобили Hyundai (-90%), Zotye (-84%), Lifan (-65%), Infiniti (-62%) и коммерческие автомобили Foton (-50%).

     


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