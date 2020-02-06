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Международный Арктический саммит «Арктика – 2020 СПб»
06.02.2020

Международный Арктический саммит «Арктика – 2020 СПб»

    • Международный Арктический Саммит «Арктика и шельфовые проекты:  перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика – 2020 СПб»)

    Продолжается регистрация на Международный Арктический Саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика – 2020 СПб»), который состоится 20-21 февраля 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

    Главными информационными партнерами Саммита являются журнал «Арктические ведомости» Госкомиссии по вопросам развития Арктики и портал «ПроАрктик». Более 30 организаций СМИ будут освещать работу Саммита как информационные партнеры.

    В работе Саммита ожидается участие представителей Федеральных и региональных структур, ведущих Российских и зарубежных нефтегазовых и энергетических компаний, транспортных, финансовых, научных, образовательных, сервисных организаций, среди них:

    Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Арктический совет Ассамблеи народов Евразии, Ассоциация специалистов и ученых в сфере энергетики «Энергетика и гражданское общество», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга», Национальная ассоциация нефтегазового сервиса, Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, Общественная Палата РФ, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, Торгово-промышленная палата РФ, ПАО «Газпромнефть», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром Флот», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром недра», ООО «Арктик СПГ 1», ПАО «Новатэк», ООО «СУПЕРТЕЛ», АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП), ООО «Салаватнефтехимпроект», ООО «Кампанель», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», АО «ТВЭЛ», Проектный офис развития Арктики (ПОРА), Дирекция «Морской порт «ИНДИГА», ООО «Стивидоры Ямал», ФГУП «Росморпорт», включая Мурманский и Архангельский порты, Институт исследований и экономики Внешэкономбанка, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа, Правительства Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), СОПС Минэкономразвития России, МИЭП МГИМО МИД РФ, Российская культурная миссия в Дании, SIA TBS Baltija, Морской центр Велламо Финляндии, Институт систем управления Национальной академии наук Азербайджана, Арктический государственный институт культуры и искусств, АНО «Центр общественно-политических исследований», Северный форум, Норильский городской Совет депутатов, Архангельское областное Собрание депутатов, Центр кластерного развития Архангельской области, Ассоциация «Арктические муниципалитеты», «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и привлечению экспорта», Координационный Совет отделений РСПП по развитию Северных территорий и Арктики, АНО «Центр «Арктические инициативы», все представительства Арктических регионов в СПб, Консульства Норвегии и Франции в СПб и другие.

    С подробным списком участников Саммита «Арктика – 2020 СПб», который постоянно пополняется, как и с другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте www.arctic-summit.ru.

    Саммит состоится в одном из ведущих Конгрессных центров г. Санкт-Петербурга – «ПетроКонгресс», расположенном в историческом центре г. Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне, рядом со станцией метро «Чкаловская».

    Регистрация и Заявки на участие в Международном Арктическом саммите «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика — 2020 СПб) принимаются Дирекцией Саммита до 17 февраля 2020 года.

    Приглашаем принять участие в Саммите «Арктика-2020 СПб».

    Дирекция Саммита «Арктика-2020 СПб»

    summit-arcticas@bk.ru www.arctic-summit.ru

    8-985-167-90-25, 8-921-632-11-86, 8-931-214-86-82, 8 (812) 498-42-27

     


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