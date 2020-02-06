Кильский канал расширят

Бельгийская DEME, специализирующаяся на дноуглубительных и морских строительных работах, подписала контракт на расширение Кильского канала в Германии.

Работы начались в январе этого года, их окончание планируется на конец 2023 года.

Восточный участок Кильского канала длиной 4 км расширят с 44 м до 70 м, что позволит безопасно проходить этот район более крупным судам. Дноуглубительные и морские строительные работы запланированы в объеме 3 млн куб. м. грунта.

Заказчик проекта – Федеральное управление водных путей и судоходства Германии. Стоимость работ, которые проведут дочерние компании DEME, составляет порядка 99 млн евро.