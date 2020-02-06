Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок

Ежедневные индексы контейнерных перевозок теперь доступны через Балтийскую биржу. Как сообщает биржа, впервые Балтийская биржа и группа компаний Freightos запустили первый ежедневный индекс спотовых морских грузовых ставок для 40-футовых контейнеров (FEUs). Группа Freightos добавила в режиме реального времени, прозрачное обнаружение цен и функции снижения рисков.

Еженедельный (с апреля 2018 года) индекс Freightos Baltic Index (FBX) подготовлен на цифровой грузовой платформе Freightos .

Индекс Freightos Baltic отличается тем, что предоставляет ежедневную частоту обновления, полученную из живых данных. Ежедневные индексы контролируемые Балтийской биржей, соблюдают принципы для финансовых ориентиров, установленных Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Эти правила разработаны для обеспечения эталонного качества, целостности, непрерывности и надежности.

FBX охватывает следующие маршруты:

FBX01 Китай / Восточная Азия-Северная Америка западное побережье

FBX02 Северная Америка западное побережье в Китай / Восточная Азия

FBX03 Китай / Восточная Азия к Североамериканскому восточному побережью

FBX04 Северная Америка восточное побережье в Китай / Восточная Азия

FBX11 Китай / Восточная Азия в Северную Европу

FBX12 Северная Европа-Китай / Восточная Азия

FBX13 Китай / Восточная Азия в Средиземноморье

FBX14 Средиземноморье-Китай / Восточная Азия

FBX21 Северная Америка восточное побережье в Европу

FBX22 Европа-североамериканское восточное побережье

FBX24 Европа-Южная Америка восточное побережье

FBX26 Европа-Южная Америка западное побережье