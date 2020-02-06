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APMT представил план глубоководного порта в Грузии
06.02.2020

APMT представил план глубоководного порта в Грузии

    • APM Terminals Poti представил правительству Грузии план по строительству глубоководного порта.

    Инвестиции в первый этап реализации проекта оцениваются в 250 млн долларов. На первом этапе планируется построить волноломы длиной 1,7 тыс. м, причал длиной 400 м и с глубиной 13,5 м. Терминал сможет обрабатывать суда вместимостью до 9 тыс. TEU.

    Второй этап предполагает строительство причала контейнерного причала длиной 300 м. Его оборудуют тремя кранами. Это позволит увеличить контейнерооборот порта Поти в два раза – до 1 млн TEU. Сколько составят инвестиции во второй этап, APM Terminals не озвучивает.

    «На строительство порта потребуется 24-30 месяцев, – говорится в официальном заявлении APM Terminals. – Первый этап планируется завершить во втором квартале 2022 года».

    В APM Terminals надеются, что проект в ближайшее время получит поддержку правительства, что позволит своевременно получить необходимые все разрешения».


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