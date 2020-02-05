Порт Пионерский в Калининграде «заморозят»

Победителем проведенного аукциона по сохранению гидротехнический сооружений международного морского терминала «Пионерский» в Калининграде стало АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Областные власти провели совещание с представителями Росморречфлота и ФГУП «Росморпорт». Участники мероприятия подчеркнули необходимость скорейшего начала работ на площадке, поскольку проект является важным для развития региона. Он нацелен на увеличение туристической привлекательности, обеспечение транспортной независимости и безопасности, повышение конкурентоспособности портовой инфраструктуры.

По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время ФГУП «Росморпорт» завершило конкурентные процедуры на заключение договора на выполнение работ для укрепления незавершенных строительством конструкций объекта за счет собственных средств, а также разработало «дорожную карту» реализации проекта. В первом квартале 2020 года запланированы повторные конкурентные процедуры по выбору строительной организации на основной объем работ. Срок завершения работ строительства объекта ожидается к концу 2021 года. Регион свои обязательства в части возведения инженерных сетей к терминалу выполнил

По информации СМИ, в конце ноября прошлого «Росморпорт» в одностороннем порядке расторг контракт с генподрядчиком порта в Пионерском ООО «Больверк». Компания должна была завершить работы в октябре 2019 года, однако работы в акватории Пионерского замедлились, а потом и вовсе приостановились в середине прошлого года. Правоохранительные органы в конце 2019 года задержали лиц, причастных, по их версии, к хищению бюджетных денег, выделенных на возведение круизного и грузового терминалов.