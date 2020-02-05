НМТП увеличил уставный капитал

Совет директоров ПАО «НМТП» в конце декабря прошлого года принял решение об увеличение уставного капитала одного из своих дочерних обществ.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала ООО «ИПП» должно произойти за счет внесение дополнительного вклада единственным участником общества – ПАО «НМТП».

Размер сделки в денежном выражении более 1,7 млрд рублей (1 716 458 440 рублей), без учета НДС. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.1434%

Стоимость активов эмитента на 30 октября 2019 года, предшествующего совершению сделки (заключению договора), составляла 150,1 млрд рублей (150 112 990 тыс. рублей). Заключение договора было намечено на 3 февраля 2020 года.

По мнению экспертов, увеличение уставного капитала обычно проводят в случае, если компания рассчитывает получить банковский кредит, а также для привлечения серьезных контрагентов или участия в тендерах, для лицензирования по отдельным видам деятельности, где необходимый размер уставного капитала превышает минимальный и т.д.