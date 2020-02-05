Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России» — ежегодное мероприятие, которое затрагивает наиболее актуальные практические вопросы портовой деятельности от коммерческих до технических составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Дата проведения: 11 июня 2020
Место: Ростов-на-Дону, Конгресс Отель ДОН ПЛАЗА
В настоящий момент перед морскими и речными портами и стоит множество внутренних и внешних задач. Объемы экспорта РФ увеличиваются, что требует и соответствующее развитие портовой системы страны: рост мощностей, строительство новых и переоснащение существующих перегрузочных комплексов, пунктов пропуска.
Кроме того, порту, как сложному мультимодальному узлу, остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями.
Целевая аудитория: порты и терминалы, грузовладельцы, железные дороги, производители портового оборудования, разработчики ПО, государственные организации, проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки.
Среди основных вопросов:
- Обзор грузопотоков и мощностей портов и терминалов.
- Перспективы и проблемы строительства и инвестиций в новые терминалы.
- Развитие инфраструктуры морских портов.
- Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.
- Эффективность порта как мультимодального транспортного узла. Управление портом.
- Авто и жд подходы к портам. Межотраслевое взаимодействие.
- Оборудование и инновационные технологии для портов.
- Порт: возможности для логистики.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.
Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!