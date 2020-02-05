Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России»

Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России» — ежегодное мероприятие, которое затрагивает наиболее актуальные практические вопросы портовой деятельности от коммерческих до технических составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Дата проведения: 11 июня 2020

Место: Ростов-на-Дону, Конгресс Отель ДОН ПЛАЗА

В настоящий момент перед морскими и речными портами и стоит множество внутренних и внешних задач. Объемы экспорта РФ увеличиваются, что требует и соответствующее развитие портовой системы страны: рост мощностей, строительство новых и переоснащение существующих перегрузочных комплексов, пунктов пропуска.

Кроме того, порту, как сложному мультимодальному узлу, остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями.

Целевая аудитория: порты и терминалы, грузовладельцы, железные дороги, производители портового оборудования, разработчики ПО, государственные организации, проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки.

Среди основных вопросов:

Обзор грузопотоков и мощностей портов и терминалов.

Перспективы и проблемы строительства и инвестиций в новые терминалы.

Развитие инфраструктуры морских портов.

Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

Эффективность порта как мультимодального транспортного узла. Управление портом.

Авто и жд подходы к портам. Межотраслевое взаимодействие.

Оборудование и инновационные технологии для портов.

Порт: возможности для логистики.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. + 7 (958) 581 55 98 , либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!