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Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России»
05.02.2020

Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России»

    • Конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России» — ежегодное мероприятие, которое затрагивает наиболее актуальные практические вопросы портовой деятельности от коммерческих до технических составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Дата проведения: 11 июня 2020

    Место: Ростов-на-Дону, Конгресс Отель ДОН ПЛАЗА

    В настоящий момент перед морскими и речными портами и стоит множество внутренних и внешних задач. Объемы экспорта РФ увеличиваются, что требует и соответствующее развитие портовой системы страны: рост мощностей, строительство новых и переоснащение существующих перегрузочных комплексов, пунктов пропуска.

    Кроме того, порту, как сложному мультимодальному узлу, остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями.

    Целевая аудитория: порты и терминалы, грузовладельцы, железные дороги, производители портового оборудования, разработчики ПО, государственные организации, проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки.

    Среди основных вопросов:

    • Обзор грузопотоков и мощностей портов и терминалов.
    • Перспективы и проблемы строительства и инвестиций в новые терминалы.
    • Развитие инфраструктуры морских портов.
    • Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.
    • Эффективность порта как мультимодального транспортного узла. Управление портом.
    • Авто и жд подходы к портам. Межотраслевое взаимодействие.
    • Оборудование и инновационные технологии для портов.
    • Порт: возможности для логистики.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

     


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