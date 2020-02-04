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Все порты Финляндии
04.02.2020

Все порты Финляндии

    • Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 2019 года достиг порядка 1,62 млн TEU. Это на 1,3% больше показателя 2018 года.

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 2019 год обработала 669,5 тыс. TEU, на 3,1% больше, чем годом ранее.

    Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот на 3,2%, до 526,2 тыс. TEU.

    Порт Раума за отчетный период перевалил порядка 261,2 тыс. TEU, на 0,6% меньше, чем за 2018 год.

    Через причалы Ханко за отчетный год прошло 63,8 тыс. TEU — на 5,6% больше, чем за 2018 год.

    Оборот контейнеров в Оулу, напротив, снизился на 23,7% до 35,7 тыс. TEU.  

    Порт Кеми с января по декабрь 2019 года обработал 19,1 тыс. TEU, на 24,2% больше, чем за 12 месяцев 2018 года.

    Коккола, Торнио и Пори по итогам 2019 года уменьшили объемы перевалки контейнеров — на 15,9% (до 15,1 тыс. TEU), на 4,4% (до 14,6 тыс. TEU) и на 91,2% (до 944 TEU) соответственно.

    Контейнерооборот Рахья составил более 4,5 тыс. TEU (+90%), Турку – 3,4 тыс. TEU (+2,3%), Уусикапунки — 1,6 тыс. TEU (-16,9%), Раахе — 492 TEU (+21,2%), Экерё — 26 TEU (рост в 26 раз) и Эурайоки – 8 TEU (-73,3%) .

    Кроме того, в 2019 году перевалку контейнеров осуществляли порты Пиетарсаари (1,6 тыс. TEU) и Марианхамина (1 TEU), которые в 2018 году с контейнерами не работали.


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