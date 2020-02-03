По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2020 года составила 100,2 млн тонн. Это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 20,2% меньше показателя декабря прошлого года.

Отметим, что относительно декабря 2019 года динамика погрузки практически по всем грузам отрицательная, кроме железных и марганцевых руд, а также химических и минеральных удобрений, объемы которых выросли на 1% и 4% соответственно.

По сравнению с показателем января 2019 года объемы погрузки основного груза РЖД – каменного угля – снизились на 10,8% и составили 29,3 млн тонн. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено на 3,9% меньше, чем за январь 2019 года – 19,9 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 15,3% меньше, чем за январь прошлого года – их объем составил 2,1 млн тонн. Объемы погрузки химических и минеральных удобрений снизились на 2,3% до 5,2 млн тонн, кокса – на 11,1% до 0,876 млн тонн,

Также отрицательная динамика наблюдается в погрузке лесных грузов – минус 14,1% до 3,1 млн тонн и черных металлов – минус 2,2% до 6,4 млн тонн. Погрузка зерна за отчетный период снизилась на 21,7%, составив 1,6 млн тонн.

Цветной руды и серного сырья было погружено 1,5 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за январь 2019 года. Погрузка химикатов и соды за январь этого года составила 2,2 млн тонн – на 2,4% меньше показателя 2019 года.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (+0,9%, до 8,4 млн тонн), железной и марганцевой руды (+2%, до 10,1 млн тонн), лома черных металлов (+12,6%, до 0,663 млн тонн) и цемента (+8,4%, до 1,2 млн тонн).

Грузооборот за январь 2020 года составил 209,2 млрд тарифных т/км (-5,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 264,9 млрд т/км (-5,8%).