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грузооборот российских портов 2019
03.02.2020

Грузооборот российских портов вырос на 2,9%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России за 2019 год увеличился на 2,9% по сравнению с итоговым показателем 2018 года и составил 840,3 млн тонн.

    При этом объем перевалки импортных грузов вырос на 2,8% до 37,2 млн тонн, транзитных – на 4,5% до 67,2 млн тонн, экспортных – на 4,9% до 654 млн тонн. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 11,9% и составил 81,8 млн тонн.

    В 2019 году через российские порты прошло 464,2 млн тонн наливных грузов, на 8,2% больше, чем за 2018 год. Навалочных грузов было обработано 214 млн тонн (+8,5%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 56,5 млн тонн (+5,4%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Генеральных грузов было обработано 55,6 млн тонн (-20,5%). Оборот насыпных грузов составил 44,8 млн тонн (-26,9%), лесных – 5,1 млн тонн (-7,8%).

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 258,1 млн тонн (-5,2%). При этом каботаж снизился на 39,7%, экспорт – на 1,1%. Импорт (-0,6%) и транзит (+0,9%) остались практически на уровне показателя 2018 года.

    На втором месте – порты Балтийского бассейна. В 2019 году они обработали 256,4 млн тонн грузов (+4,1%). Положительная динамика наблюдается в экспорте (+4,9%) и транзите (+6,8%), отрицательная – каботаже (-16,6%). Импорт остался практически на уровне 2018 года (-0,2%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,5% до 213,5 млн тонн. По всем направлениям динамика положительная. Импорт увеличился на 12,8%, каботаж – на 6,5%, транзит и экспорт – на 1,5% и 6,2% соответственно.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в 2019 году составил 104,8 млн тонн (+13%). При этом оборот каботажных грузов вырос на 3,3%, экспортных – на 19,6%. Перевалка импортных грузов снизилась – на 4,9%.

    Порты Каспийского бассейна обработали 7,4 млн тонн грузов на 53,2% больше, чем за 2018 год. Положительная динамика отмечена в импорте (рост в 2,1 раза), транзите (рост в 2,1 раза) и экспорте (+11,7%), отрицательная – каботаже (-33,6%).


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