Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
RTG из Азии во Флориду
31.01.2020

RTG из Азии во Флориду


    • Компания AAL поделилась видео доставки 6 RTG из Азии в США. В середине января этого года судно «AAL Newcastle» прибыло на контейнерный терминал в Южной Флориде с 6 контейнерными кранами .

    AAL, основанная в 1995 году, является одним из ведущих в мире операторов специализированного флота для транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных проектных грузов. Компания эксплуатирует самый молодой флот современных многоцелевых судов большой грузоподъемности (дедвейтом от 19 тыс. до 33 тыс. тонн), способных перевозить грузы весом до 700 тонн.

    Видео: AAL

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2020
    10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества
    Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных […]
    TransportавтомагистральАзия Аэропорт
    0
    14.01.2020
    Груз – на баржу, баржу – на судно
    DHL Industrial Projects поделились видео погрузки 4 коксовых барабанов для доставки из Кобе в Хьюстон. Каждый барабан грузил на […]
    DHLВидеоПогрузкаСША
    2
    21.01.2020
    К истории западных санкций
    100 лет назад, 16 января 1920 года Верховный совет Антанты принял решение о прекращении экономического бойкота России.
    ВеликобританияимпортозамещениеКрымРоссия
    0
    27.01.2020
    Boeing 787 можно выиграть в лотерею
    В Мексике
    BoeingTransportавиациягосударственный бюджет
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    Контейнерные перевозки Показать всё
    31.01.2020 Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    31.01.2020 Безработные контейнеровозы
    28.01.2020 OOCL увеличил объемы и выручку
    28.01.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    27.01.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2020
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ