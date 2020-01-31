RTG из Азии во Флориду

Компания AAL поделилась видео доставки 6 RTG из Азии в США. В середине января этого года судно «AAL Newcastle» прибыло на контейнерный терминал в Южной Флориде с 6 контейнерными кранами .

AAL, основанная в 1995 году, является одним из ведущих в мире операторов специализированного флота для транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных проектных грузов. Компания эксплуатирует самый молодой флот современных многоцелевых судов большой грузоподъемности (дедвейтом от 19 тыс. до 33 тыс. тонн), способных перевозить грузы весом до 700 тонн.

Видео: AAL