Продуктовый импорт

По итогам 11 месяцев 2019 года импорт рыбы и мяса птицы вырос.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-ноябрь 2019 года в Россию было завезено 347,4 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 5,5% меньше, чем годом ранее. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период, напротив, было завезено на 8,3% больше, чем годом ранее – до 205,6 тыс. тонн. Импорт рыбы вырос на 4,8% до 380,4 тыс. тонн

Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 0,6% (до 16,4 тыс. тонн).

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 11 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9,7%, составив 163,7 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 2,3% (до 249,3 тыс. тонн), сливочного масло – на 31,7% (до 104,4 тыс. тонн).

Импорт пальмового масла за период с января по ноябрь 2019 года увеличился на 2,3% (до 967,6 тыс. тонн), растительного масла, напротив, упал – на 90,8% (до 2,3 тыс. тонн).

Импорт в Россию фруктов, кроме цитрусовых, за отчетный период упал. Поставки цитрусовых в январе-ноябре составили более 1,3 млн тонн (+5,2%), бананов – порядка 1,4 млн тонн (-4%) и яблок – 857,7 тыс. тонн (-15,9%).

По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 10,5% и составили 6,3 тыс. тонн. В то же время импорт белого сахара снизился на 21%, до 218,2 тыс. тонн.

Отметим, что в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост наблюдается в поставках бананов (+3,8% до 135,7 тыс. тонн), рыбы (+1,2% до 41,5 тыс. тонн), мяса птицы (+28,8% до 20,6 тыс. тонн), сливочного масла (+29,2% до 9,3 тыс. тонн) и изделий и консервов из мяса (+20% до 1,8 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам питания отмечена отрицательная динамика.

По сравнению с октябрем 2019 года также сократились поставки пальмового масла, рыбы, молока и сгущенных сливок и белого сахара, по другим продуктам питания наблюдается рост.

По итогам 11 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 11,4% (до 200 тыс. тонн), чая, напротив, снизились практически на тот же процент – на 11,3% (до 137,1 тыс. тонн).

В ноябре кофе было ввезено 16,6 тыс. тонн – на 7,1% больше аналогичного уровня 2018 года, но на 8,3% меньше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 14,6 тыс. тонн – на 12,3% больше, чем в ноябре прошлого года и на 20,7% больше, чем в октябре 2019 года.