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гибридный рабочий катер Анатолий Климов
31.01.2020

Онежский СРЗ спустил на воду уникальный катер


    • 28 января на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду катера «Анатолий Климов» с гибридной пропульсивной установкой.

    Судно построено по заказу ФГУП «Росморпорт» для эксплуатации в морском порту Ванино.

    Катер предназначен для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях.

    Судно может эксплуатироваться круглогодично по своему назначению в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при температуре наружного воздуха от -20 до +35 градусов и температуре забортной воды от -2 до +15 градусов.

    Основная отличительная характеристика катера — его гибридная пропульсивная установка, которая позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели. Внедрение в существующую главную энергетическую установку гребных электродвигателей/валогенераторов обеспечивает движение на скоростях до 6 узлов без работы главных двигателей и движение на максимальных скоростях без работы дизель-генераторов.

    Основные технические характеристики судна:

    • длина – 25,7 м
    • ширина – 6,8 м
    • осадка по КВЛ – 1,8 м
    • скорость хода – 1-12 узлов
    • экипаж/спецперсонал – 2/10 человек
    • автономность – 5 суток

     

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