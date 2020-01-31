Онежский СРЗ спустил на воду уникальный катер

28 января на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду катера «Анатолий Климов» с гибридной пропульсивной установкой.

Судно построено по заказу ФГУП «Росморпорт» для эксплуатации в морском порту Ванино.

Катер предназначен для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях.

Судно может эксплуатироваться круглогодично по своему назначению в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при температуре наружного воздуха от -20 до +35 градусов и температуре забортной воды от -2 до +15 градусов.

Основная отличительная характеристика катера — его гибридная пропульсивная установка, которая позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели. Внедрение в существующую главную энергетическую установку гребных электродвигателей/валогенераторов обеспечивает движение на скоростях до 6 узлов без работы главных двигателей и движение на максимальных скоростях без работы дизель-генераторов.

Основные технические характеристики судна:

длина – 25,7 м

ширина – 6,8 м

осадка по КВЛ – 1,8 м

скорость хода – 1-12 узлов

экипаж/спецперсонал – 2/10 человек

автономность – 5 суток

Видео: МК в Карелии