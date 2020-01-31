Готовим с перцем

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31.01.2020

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года импорт специй в Россию составил 35,2 тыс. тонн в (+11%) и 89,7 млн долларов (-0,8%).

    Почти половина всех поставок специй приходится на перец. За 11 месяцев 2019 года его было ввезено в Россию 16,9 тыс. тонн (+19,5%) на сумму 41,8 млн долларов (+2,2%). Основными поставщиками были Вьетнам, Китай и Индия.

    Поставки имбиря в физическом выражении выросли на 3,5% до 9,9 тыс. тонн, но снизились в денежном – на 9,7% до 21,5 млн долларов. Наибольшие объемы поставок были из Китая.

    Крупнейшим экспортером в Россию лаврового листа в январе-ноябре 2019 года была Грузия. За отчетный период поставки в Россию составили 1,9 тыс. тонн (+27,2%) и 5,7 млн долларов (+21,3%).

    Импорт куркумы увеличился до 1,5 тыс. тонн (+4,8%) и 2,2 млн долларов (+1%). БОльшая часть продукции шла из Индии.

    Корицы завезли 1,2 тыс. тонн (-2,8%) на сумму 4,2 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Вьетнама и Индонезии.

    Поставки тмина осуществлялись в основном из Индии. За 11 месяцев 2019 года они составили 753 тонны, на 11,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки выросли на 2,3% до 2 млн долларов.

    Тимьяна было ввезено 378 тонн (10,8%) на сумму 1,5 млн долларов (-0,8%). Основными поставщиками были Египет и Израиль.

    Поставки гвоздики в физическом выражении выросли на 26,8% до 360 тонн, в денежном – на 3% до 2,6 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Индонезии, с Коморских островов и Мадагаскара.

    Импорт кардамона составил 79 тонн (-24%) и 1,2 млн долларов (+11,5%). БОльшая часть поставок шла из Гватемалы.

     
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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    Экспорт специй в Россию в январе-ноябре 2019 года осуществлялся из 67 стран. При этом основными странами-поставщиками были Китай и Вьетнам.

    Из Китая за январь-ноябрь 2019 года было импортировано 9,8 тыс. тонн специй, на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки снизились на 8,2% до 25,7 тыс. долларов. Практически весь объем приходится на имбирь и перец.

    Из Вьетнама в Россию завезли 7 тыс. тонн специй (+22,8%) на сумму 17,2 млн долларов (-0,6%). Большая часть поставок приходится на перец.

     

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