23-й Московский Международный Логистический Форум – эксперты из Европы

Участники 23-го Московского Международного Логистического Форума смогут получить доступ к лучшим практикам управления цепями поставок от мировых экспертов-лидеров (ELA, BVL, VIB, Parma University и др.). В рамках форума пройдет сессия «Лучший опыт европейских компаний в оптимизации цепи поставок», в которой выступят международные эксперты:

Jos Marinus, Вице-президент, Европейская Логистическая Ассоциация (ELA)

Giovanni Romagnoli, Ph.D., Университет Пармы

Mattea Neroni, Ph.D., Университет Пармы

Massimo Bertolini, Профессор, Университет Модены

Sebastian Lang, Университет Otto von Guericke University, Магдебург

Susana Val, Профессор, директор Zaragoza Logistics Center (ZLC) — Research and educational center on Supply Chain Management, Massachusetts Institute of Technology

В преддверии ММЛФ-2020, эксперты из Университета Пармы поделились темами своих выступлений.

Giovanni Romagnoli, Ph.D., University of Parma

В своем докладе на 23-м Московском Международном Логистическом Форуме Джованни расскажет о проекте «Физическая осведомленность управленческой информационной системы на основе сенсоров».

Целью этого проекта было расширить границы применения RFID, чтобы превратить их в мощный инструмент для принятия обоснованных решений и интеллектуального управления информацией. В проекте принимали участие 4 университета из ЕС и 3 частные компании из Италии и Германии. Для достижения этой цели были разработаны модели, инструменты, процедуры, использующие данные RFID, и взяли их за основу для принятия обоснованных решений.

Mattea Neroni, Ph.D., University of Parma

Маттеа Нерони представит на ММЛФ-2020 два практических исследования, полученных в результате сотрудничества между университетом Пармы и местными компаниями.

Был разработан цифровой двойник, который с большой точностью отображает систему компаний партнеров. В этой системе возможно протестировать некоторые алгоритмы искусственного интеллекта и принципы оптимизации. Результаты могут быть аналогичны тем, которые можно получить в реальной системе.

Конечной точкой этого сотрудничества должно стать создание кибер-физической системы с некоторыми принципами оптимизации и логикой для оптимизации производительности.

Оргкомитет ММЛФ-2020 приглашает Вас присоединится к участникам Форума и получить максимум полезной информации с 17 по 21 февраля 2020 г.

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