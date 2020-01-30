В море за большими деньгами

Как можно ожидать, самые высокие зарплаты в отрасли получают капитаны, технические суперинтенданты и старшие механики. В течение последнего квартала 2019 года максимальная зарплата, предлагаемая капитану, составляла $18000 в месяц (Seismic vessel). Хотя нужно учитывать, что, исходя из других вакансий, минимальная ставка для такой же позиции была около $9500 в месяц. Многое зависит от судна.

Далее с окладом от $12000 до $15000 в месяц идут капитаны и cтаршие механики, работающие на газовозах, мегаконтейнровозах (VLCC), нефтяных и химических танкерах, а также на различных оффшорных судах.

На следующей строке находятся позиции Staff Engineers, Mooring Masters, старшие помощники, вторые механики, инженеры порта с зарплатой от $9000 до $12000 в месяц. Подобные условия работы можно найти на тех же типах судов, а также на больших круизных лайнерах и суперяхтах.

Вторым помощникам и третьим механикам на танкерах предлагают уже не более $4200-4300 в месяц. Ставки для третьих помощников и четвертых механиков снижаются еще ниже, до $2800-4500, в зависимости от опыта и типа судна.

Интересный факт, за последние 6 лет заработная плата моряков торгового флота существенно не изменилась, в то время как заработки в оффшорном сегменте сначала подросли, а затем резко упали вместе с ценами на нефть. Тем не менее, зарплаты в нефтегазовом секторе до сих пор высокие и остаются достойной целью для многих профессионалов.

Наиболее заметный рост наблюдался в секторе газовозов. Растущий спрос на голубое топливо во всем мире и развитие портовой инфраструктуры обеспечили устойчивый рост количества LPG/LNG-танкеров и улучшение условий работы на них.

Стоит, однако, учитывать, что высокие зарплаты, выплачиваемые офицерам оффшорных судов, танкеров и, с недавнего времени, пассажирского флота зависят не только от цены товаров или услуг, с которыми они работают. Высокая оплата труда пропорциональна уровню ответственности, которую моряки принимают вместе с должностью, а также уровню квалификации, который позволяет им добиться желаемой позиции.

Зарплата моряков торгового флота

Помимо общих законов заработная плата на сухогрузах зависит от того же сложного комплекса факторов, который управляет нефтегазовым сектором. Один из них – чем больше и сложнее судно, тем лучше будет оплачиваться труд команды.

Таким образом, моряки на балкерах, контейнеровозах и heavylift’ах получают больше, чем на небольших сухогрузах и многоцелевых судах. Например, капитану и стармеху на Bulk Carrier в конце 2019 года предлагали зарплату от $8500 до $8800, чуть меньше ($7900-8400 в месяц) – на контейнеровозах и heavylift’ах. Для сравнения, на General Cargo или аналогичном судне капитан и cтармех получают от $5300 до $6200.

Старпомы и вторые механики могут рассчитывать на зарплату в $6400-6800 в месяц на контейнеровозах и балкерах, в то время как их коллегам на сухогрузах предлагают от $3800 до $4500 в месяц. Вторые помощники и третьи механики на балкерах зарабатывают около $3200 и немного меньше на контейнеровозах. Между тем, разрыв с сухогрузами, универсальными судами и т.д. (каботажные суда, небольшие пассажирские) весьма значительный – около $1700 в месяц.

В настоящее время рынок труда переполнен третьими помощниками и четвертыми механиками всех национальностей. Это произошло из-за увеличения числа морских университетов по всему миру. Найти работу младшим офицерам довольно трудно, однако и для них публикуется довольно много вакансий. Заработная плата варьируется от $2500 до $2900 на контейнеровозах и балкерах, опускаясь до $1300-1700 в месяц на универсальных судах. Статистика показывает, что третьи помощники и четвертые механики активнее всего ищут работу в море.

Сколько зарабатывают электромеханики

Среди судовых электромехаников, как известно, существует собственная иерархия. Старший электромеханик на газовозе или буровой будет получать порядка $10000 в месяц, в то время как ставки заработной платы в торговом флоте начинаются с разумных $6000. Инженеры-электрики и технические специалисты также получают от $5000до $6000 в месяц в зависимости от квалификации и размера судна, а, следовательно, и количества обязанностей на борту. Вакансии для электромехаников на небольшие суда обычно содержат предложения от $2000 в месяц (crew boat, буксиры), для больших судов с несколькими генераторами ставки доходят до $5000.

Сколько платят рядовому плавсоставу

Важный факт про зарплату рядовых: сумма зависит как от типа судна, так и от квалификации конкретного моряка. Например, ставка заработной платы AB Seaman (и, соответственно, Oiler) составляет около $1200 на сухогрузе, $1500 в месяц на нефтяном танкере или $2500 на буровой платформе. В то же время AB Cook зарабатывает $1800 в месяц, работая на сухогрузе, $2000 на танкере и $3000 в оффшоре. Следовательно, есть смысл получать дополнительную квалификацию, чтобы зарабатывать больше.

Кстати, зарплата кока составляет $1800 на судах средней грузоподъемности и доходит до $5000 в месяц для шеф-поваров на буровых платформах. Средняя же по отрасли зарплата повара составляет около $2500 для любого типа судна.

Матросы и мотористы 2 класса (OS и Wipers) могут рассчитывать примерно на $1000 в месяц на сухогрузах и обычных танкерах, и немного больше ($1200) на газовозах. Разумным решением будет получить квалификацию сварщика, что значительно увеличит как зарплату, так и шансы получить работу. Кстати, слесарям и сварщикам предлагают от $2000 до $2200 в месяц в зависимости от сложности работ на борту.

(По материалу сайта Maritime—zone.com)