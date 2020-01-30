На Эльбе суда теперь смогут разойтись

С 29 января суда с шириной до 98 м могут безопасно проходить в двух направлениях без ограничений и свободно разойтись на расширенном участке реки Эльбы, так называемом «месте встречи». Участок фарватера в федеральной юрисдикции длиной 5 км теперь имеет ширину 385 м, сообщили SeaNews в Port Gamburg Marketing.

Кроме того, на 20 м, с 300 м до 320 м, был расширен 36-километровый участок фарватера Эльбы между Веделем и Штёрмюндунгом. На этом участке смогут безопасно расходиться или обгонять друг друга суда шириной до 92 м.

Также было завершено строительство зоны ожидания в Брунсбюттеле, она начала работать с конца прошлого года и позволяет отстаиваться судам с учетом приливно-отливных явлений.

«Мы начали работы по расширению фарватера на нижнем и верхнем участке Эльбы в конце июля, — отметил федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер. – Сейчас эти работы завершены. Когда будут закончены работы по расширению верхней части встречного маршрута на участке вдоль Гамбурга, то расстояние между расходящимися друг с другом судами значительно увеличится».

А.Шойер отметил, что «в будущем заходить и выходить из порта одновременно смогут сразу все больше и больше судов». По его прогнозам, число заходов контейнеровозов может увеличиться в два раза – до 2,8 тыс. в год. Работы по расширению фарватера планируется закончить в следующем году.