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Как в Китае строят мосты
30.01.2020

Как в Китае строят мосты


    • Уникальный мостоукладчик SLJ900/32 был сделан в Китае для проекта по строительству железной дороги из Пекина во Внутреннюю Монголию, которая официально открылась в конце прошлого года. Общая протяженность путей составила порядка 600 км километров, и естественно, на пути строительства встречались горы и каньоны. При этом дорога рассчитана на высокоскоростные поезда, которые будут передвигаться со скоростью от 250 до 350 км/ч.

    Поэтому сами пути должны иметь как можно меньше стыков, а мосты – достаточно длинные секции. Именно для строительства мостов проектным бюро Китайских железных дорог и был разработан мостоукладчик, незатейливо названный SLJ900/32. А построила его компания Hanjiang Heavy Industries. Цифра 900 в названии указывает на максимальный вес в тоннах сегмента моста, который способен уложить этот монстр. Сам он весит значительно меньше – «всего» 580 тонн. За все время своей «жизни» машина способна уложить 700-750 пролетов, хотя некоторым ее экземплярам удавалось уложить и 1 тыс. пролетов, вес каждого из которых составляет от 800 до 950 тонн.

    В длину мостоукладчик достигает 91,8 метра, в ширину 7,4 метра и 9 метров в высоту. Благодаря таким размерам он может самостоятельно передвигаться по мере строительства по туннелям и дороге. Благодаря такому интересному решению китайских инженеров скорость и эффективность сооружения мостов значительно возросли.

    Можно объяснить словами, как именно SLJ900/32 строит мосты, но лучше увидеть это собственными глазами. Тем более, что существуют прекрасный видеоролик, где методом ускоренной съемки этот процесс показан очень подробно. Его мы и предлагаем вам посмотреть.


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