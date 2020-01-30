Экспорт фруктов из России

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 141 тыс. тонн свежих и сушеных фруктов (+2,3%) на сумму 70 млн долларов (-0,6%).

Хотя бананы у нас не растут, но бОльшая экспорта приходится именно на них. По итогам января-ноября 2019 года вывоз бананов из России сократился на 15,8% и составил 60 тыс. тонн. В денежном выражении поставки остались на уровне аналогичного показателя прошлого года – 45,1 млн долларов. Основная часть поставок отправляется из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края и идет в Беларусь и Казахстан.

Экспорт арбузов в физическом выражении увеличился на 18,9% до 35,2 тыс. тонн, в денежном – на 2,5% до 4,1 млн долларов. При этом значительная доля поставок приходилась Беларусь, Литву, Украину и Латвию.

Отгрузки яблок из России составил 14,8 тыс. тонн (+48%) и 4,4 млн долларов (+2,5%). Продукция экспортировалась в основном на Украину.

На 5,1% до 7,5 тыс. тонн снизились поставки мандаринов и клементинов. В денежном выражении экспорт упал на 28,3% до 3,8 млн долларов. Основными странами получателями были Украина, Беларусь и Монголия.

Поставки апельсинов составили 4,2 тыс. тонн (-2,3%) и 2,2 млн долларов (-4,3%). Апельсины везли преимущественно на Украину, в Беларусь и Казахстан.

Лимонов и лаймов было экспортировано 3 тыс. тонн (+30,4%) на сумму 1,8 млн долларов (+5,9%). БОльшая часть поставок ушла на Украину.

Экспорт винограда в физическом выражении вырос на 31,3% до 2,1 тыс. тонн. В денежном, напротив, произошло снижение на 15% до 1,7 млн долларов. Виноград поставлялся в основном на Украину и в Беларусь.

В январе-ноябре 2019 года экспорт свежих и сушеных фруктов из России осуществлялся в 36 стран. Основными странами-получателями были Беларусь, Украина и Казахстан.

Экспорт в Беларусь в физическом выражении снизился на 14,7% до 50 тыс. тонн, в денежном выражении – на 12,6% до 29,7 млн долларов.

На Украину было вывезено 45 тыс. тонн (+17,5%) свежих и сушеных фруктов на сумму 14,5 млн долларов (+27,1%).

До 23,6 тыс. тонн (+14%) и 18,3 млн долларов (+27,1%) вырос экспорт свежих и сушеных фруктов в Казахстан.