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Бахрейн ввел в эксплуатацию СПГ-терминал
29.01.2020

Бахрейн ввел в эксплуатацию СПГ-терминал


    • Компания Bahrain LNG W. L. L. завершила строительство и ввела в эксплуатацию терминал по приемке и регазификации сжиженного природного газа в Бахрейне. Это первый на Ближнем Востоке проект СПГ-терминала, который реализован на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

    Напомним, что в конце 2015 года консорциум, в который входят Teekay LNG Partners L.P., Samsung C&T и арабская инвестиционная компания Gulf Investment Corporation (GIC), подписал соглашение с правительством Королевства Бахрейн на разработку проекта терминала в Бахрейне по приемке и регазификации сжиженного природного газа. Для реализации проекта было создано совместное предприятие Bahrain LNG W.L.L. Доли в СП распределялись следующим образом: Nogaholding и Teekay LNG принадлежит по 30%, Samsung и GIC – по 20%.

    В настоящее время основные строительные и пусконаладочные операции завершены и в ближайшее время плавучая установка по хранению СПГ «Bahrain Spirit» вместимостью около 173 тыс. куб. метров сможет приступить к операциям.

    Отметим, что 1 октября 2018 года Teekay LNG передал фрахтователю – Bahrain LNG – свою первую плавучую установку для хранения сжиженного природного газа (Floating Storage Unit – FSU) «Bahrain Spirit».

    В целом проект СПГ-терминала включает установку плавучего терминала хранения газа (FSU), выносной приемный СПГ-причал с волнорезом, прилегающую регазификационную платформу, которая соединена с берегом системой подводных газопроводов, береговые мощности по приемке газа и производству азота. 
    Проектная мощность терминала составляет 800 млн куб. футов в сутки. Терминальный комплекс находится в собственности и будет управляться по лизинговому соглашению, заключенному сроком на 20 лет, действие соглашения началось в июле 2018 года.

    Контракты на импорт СПГ Бахрейн заключил с 25 компаниями. В 2017 году Бахрейн вел переговоры с «Газпромом» об импорте российского СПГ, оценивая потенциал в 3-6 млн тонн в год. Однако, как сообщалось весной прошлого года, детально и предметно переговоры не велись.

    Терминал станет жизненно важной частью энергетической инфраструктуры Бахрейна – он обеспечит стране безопасность энергоснабжения, что необходимо для удовлетворения ее растущего спроса на природный газ; для обеспечения топливом крупных промышленных проектов, выработки электроэнергии и воды, а также для повышения нефтеотдачи, отмечают в Bahrain LNG W. L. L.

     


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