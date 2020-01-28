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Первый специализированный ро-ро терминал в Египте
28.01.2020

Первый специализированный ро-ро терминал в Египте


    • NYK, Bolloré Africa Logistics (Bolloré), Toyota Tsusho Corporation (Toyota Tsusho) и Главное управление особой экономической зоны Суэцкого канала подписали соглашение о стрительстве и управлении специализированного автомобильного терминала в Порт-Саиде (Египет).

    Новый терминал станет первым в Египте специализированным ро-ро терминалом. Он будет способен принимать два автомобилевоза одновременно, сообщает пресс-служба NYK.

    Площадь терминала составит 21 га. Вместимость площадки хранения – 10 тыс. ед. Длина причала – 600 м. Сдача терминала в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.


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