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Проект Порядка установления или изменения границ порта
28.01.2020

Перспективы Калининградского хаба


    • Владимир Френтий, ведущий специалист по интермодальным перевозкам Калининградского подразделения логистической компании «ДАКСЕР», о перспективах развития логистики в Калининграде 

    Перспективы Калининградского хабаКакие факторы, на Ваш взгляд, мешают превращению портов Калининградской области в форпост России на Балтике? При каких условиях это было бы возможно?

    Одним из основополагающих факторов является геополитическое положение Калининграда, который заключается в том, что это полуэксклавный регион, не имеющий общих границ с основной территорией России. Рассматривая Калининград как перевалочный хаб для грузов, следующих дальше на основную Россию, мы сталкиваемся с вопросом тарифов на транзит через Прибалтику, что сказывается на общих затратах на логистику.

    Однако работа через Калининградский регион допустима и в данных условиях, например, за счет возможности предоставления более низких тарифов на обработку, таможенное оформление и вывоз продукции в Россию.

    Целесообразно ли строительство в Калининграде нового мегапорта с учетом существующих мощностей?

    Любое строительство несет за собой новые экономические возможности для региона. Неоднократно упоминаемое возведение портового комплекса в Янтарном сделает вклад в развитие Калининградской области и обеспечит появление новых рабочих мест.

    Однако реализовать потенциал такого объекта возможно за счет роста внутреннего производства в регионе или за счет переориентации грузопотоков из портов соседних стран в Янтарный, но для этого придется пересмотреть тарифные ставки – сделать их более конкурентными.

    Возможно ли конструктивное решение вопроса транзитных тарифов через Литву, или же этот коридор нужно постепенно сворачивать, развивая морской транзит в направлении Петербурга?

    Решение есть всегда, потенциально оно может быть за счет возможностей региона, имеющихся мощностей и тарифов. Например, транзит из Калининграда через Прибалтику возможен с учетом того, что Калининград имеет ощутимое преимущество как незамерзающего порта, не требующего ледовой проводки.

    Какие дополнительные грузопотоки сейчас могут принимать калининградские порты и как их можно привлечь?

    Калининградский регион может принимать различного рода грузы, в особенности ­транзит генеральных контейнерных грузов. Помимо этого, строительство глубоководного порта в Янтарном даст возможность региону принимать крупные океанские суда с транзитными грузами, отправляемыми далее на фидерных судах в остальные европейские страны, став тем самым конкурентом для польских и немецких портов.


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