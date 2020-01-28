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Cosco возобновляет перевозки нефти
28.01.2020

Cosco возобновляет перевозки нефти


    • Cosco Shipping Energy Transportation (CSET ), танкерный оператор в составе китайской корпорации Cosco, возобновляетперевозки в Атлантическом бассейне. Как сообщает Lloyd’s List , танкерный флот Cosco загрузил первые партии нефти у западного побережья Африки.

    Напомним, что в сентябре 2019 года управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США объявило о введении санкций против китайских компаний и частных лиц в связи с их участием в незаконной перевозке иранской нефти. 

    В «черный» список США попали Kunlun Holding Company и Cosco Shipping Tanker –дочерняя компания китайской Cosco Shipping Energy Transportation, которая входит в Cosco Shipping Holdings Co. (CSHC). CSHC является крупнейшим в мире оператором морских перевозок, который располагает огромным флотом – свыше 1100 судов разных типов.

    В настоящее время все перемещения флота VLCC Cosco внимательно отслеживаются. Если будут задействованы дополнительные суда Cosco для транспортировки нефти, то как ожидается, спотовые ставки пойдут вниз, отмечает Lloyd’s List.


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