Cosco возобновляет перевозки нефти

Cosco Shipping Energy Transportation (CSET ), танкерный оператор в составе китайской корпорации Cosco, возобновляетперевозки в Атлантическом бассейне. Как сообщает Lloyd’s List , танкерный флот Cosco загрузил первые партии нефти у западного побережья Африки.

Напомним, что в сентябре 2019 года управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США объявило о введении санкций против китайских компаний и частных лиц в связи с их участием в незаконной перевозке иранской нефти.

В «черный» список США попали Kunlun Holding Company и Cosco Shipping Tanker –дочерняя компания китайской Cosco Shipping Energy Transportation, которая входит в Cosco Shipping Holdings Co. (CSHC). CSHC является крупнейшим в мире оператором морских перевозок, который располагает огромным флотом – свыше 1100 судов разных типов.

В настоящее время все перемещения флота VLCC Cosco внимательно отслеживаются. Если будут задействованы дополнительные суда Cosco для транспортировки нефти, то как ожидается, спотовые ставки пойдут вниз, отмечает Lloyd’s List.