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В Новороссийске минус, в Приморске плюс
27.01.2020

В Новороссийске минус, в Приморске плюс


    • По итогам 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП составил 142,5 млн тонн. Это на 1,6% больше итогового показателя 2018 года.

    Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Новороссийске – минус 6,3% до 80,2 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем-декабрем 2018 года в TEU вырос на 5,6% до 210 тыс. TEU, в тоннах – на 13,1% до 1,2 млн тонн.

    Вырос грузооборот по итогам года в Приморске на 14,1% до 61,1 млн тонн.

    Перевалка наливных грузов за отчетный год выросла на 13,8% до 114,4 млн тонн. Рост отмечен и в перевалке нефти и нефтепродуктов. Совокупный оборот нефти по итогам отчетного года в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийске составил порядка 78,6 млн тонн, плюс 18,6%. Существеннее всего нарастил отгрузки нефти ПТП – на 23,3% (до 47,5 млн тонн), Новороссийск увеличил перевалку на 12,1% (до 31 млн тонн). Оборот нефтепродуктов за январь-декабрь 2019 года вырос на 4,4% до 34,7 млн тонн. При этом объем перевалки продуктов нефтепереработки через причалы Новороссийска вырос на 15,7% (до 21,1 млн тонн), через Приморский торговый порт, напротив, упал­ на 9,5% (до 13,6 млн тонн).

    Оборот навалочных грузов за 2019 год снизился на 49,9% и составил 8,9 млн тонн. Снижение произошло в основном за счет за отсутствия объемов зерна после продажи НЗТ.

    По сравнению с 2018 года на фоне высокой активности на экспортных направлениях выросли отгрузки железорудного сырья – на 22,1% до 3 млн тонн. За счет восстановления спроса на внешних рынках объем перевалки угля увеличился на 21,6%, до 1,8 млн тонн. Оборот химических грузов вырос на 24,6% до 724 тыс. тонн. Грузооборот сахара-сырца существенно вырос в 2,1 раза, составив 563 тыс. тонн. Объем перевалки зерна и прочих рудных грузов сократился на 79,5% (2,6 млн тонн) и 11,5% (292 тыс. тонн) соответственно.

    Оборот генеральных грузов по итогам 2019 года снизился на 13,2% и составил 12,9 млн тонн. Объем перевалки черных металлов упал на 14,5% (до 11,5 млн тонн), лесных грузов – на 0,5% (до 308 тыс. тонн). В то же время на фоне благоприятной конъюнктуры рынка алюминия отгрузки цветных металлов в НМТП выросли на 8% (до 1,1 млн тонн). Перевалка скоропорта снизилась на 61,2% (до 71 тыс. тонн).

    Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.

     


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