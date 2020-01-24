ВСК запустила контейнерные поезда на станцию Электроугли

ООО «Восточная стивидорная компания» запустила сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Электроугли Московской железной дороги. Новый сервис ориентирован как на грузы, перевозимые из портов Юго-Восточной Азии через ВСК, так и на грузы, сформированные в Дальневосточном регионе.

Как сообщили SeaNews в ВСК, отправку организовала экспедиторская компания ООО «Восточный международный экспедиторский сервис». Отправки первых двух контейнерных поездов в новом направлении состоялись с 10 по 20 января этого года. Максимальное время в пути следования на маршруте составит 12 суток. В общей сложности было отгружено 173 TEU.

«Восточная стивидорная компания» планирует осуществлять отправку поездов на станцию Электроугли еженедельно и развивать новый сервис. Открытие маршрута расширит возможности для клиентов терминала и сократит время ожидания погрузки в порту, отмечают в компании.

В настоящий момент на ВСК в регулярном режиме работают сервисы в адрес востребованных экспедиторами станций Московской железной дороги (ст. Купавны, Тучково, Ворсино), Октябрьской железной дороги (ст. Ховрино в Москве и ст. Автово, Новый Порт в Санкт-Петербурге), Новосибирской железной дороги (ст. Иня-Восточная, Клещиха), Свердловской железной дороги (ст. Екатеринбург-товарный, Кольцово), а также на Узбекистан (ст. Сергели, Аблык, Улугбек, Питняк, Ути-Чукурсай), Казахстан (ст. Защита, Кустанай, Актау-Порт) и Польшу (ст. Домброва-Гурнича Товарова и ст. Малашевиче).