Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ВСК запустила контейнерные поезда на станцию Электроугли
24.01.2020

ВСК запустила контейнерные поезда на станцию Электроугли


    • ООО «Восточная стивидорная компания» запустила сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Электроугли Московской железной дороги. Новый сервис ориентирован как на грузы, перевозимые из портов Юго-Восточной Азии через ВСК, так и на грузы, сформированные в Дальневосточном регионе.

    Как сообщили SeaNews в ВСК, отправку организовала экспедиторская компания ООО «Восточный международный экспедиторский сервис». Отправки первых двух контейнерных поездов в новом направлении состоялись с 10 по 20 января этого года. Максимальное время в пути следования на маршруте составит 12 суток. В общей сложности было отгружено 173 TEU.

    «Восточная стивидорная компания» планирует осуществлять отправку поездов на станцию Электроугли еженедельно и развивать новый сервис. Открытие маршрута расширит возможности для клиентов терминала и сократит время ожидания погрузки в порту, отмечают в компании.

    В настоящий момент на ВСК в регулярном режиме работают сервисы в адрес востребованных экспедиторами станций Московской железной дороги (ст. Купавны, Тучково, Ворсино), Октябрьской железной дороги (ст. Ховрино в Москве и ст. Автово, Новый Порт в Санкт-Петербурге), Новосибирской железной дороги (ст. Иня-Восточная, Клещиха), Свердловской железной дороги (ст. Екатеринбург-товарный, Кольцово), а также на  Узбекистан (ст. Сергели, Аблык, Улугбек, Питняк, Ути-Чукурсай), Казахстан (ст. Защита, Кустанай, Актау-Порт)  и Польшу (ст. Домброва-Гурнича Товарова и ст. Малашевиче).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2020
    Оформлять уголь в Находке будет Дальневосточный энергетический таможенный пост
    С 18 января этого года Находкинская таможня прекратила совершать таможенные операции в отношении морских судов, экспортирующих уголь в […]
    ВосточныйДальний ВостокНаходкаТаможня
    0
    23.01.2020
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокНоябрь
    0
    22.01.2020
    Global Ports покупает технику
    Global Ports продолжает программу модернизации перегрузочного оборудования производственных мощностей на Северо-Западе и Дальнем Востоке России. В рамках программы […]
    Global PortsLiebherrВосточная стивидорная компанияКраны
    0
    17.01.2020
    «Евросиб» запатентовал энергоустановку для рефперевозок
    ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» успешно защитило проект энергетической установки для электрификации крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК) при […]
    ЕвросибЖелезная дорогаимпортозамещениеКамАЗ
    0
    20.01.2020
    Полмиллиарда долларов в порт Славянка
    Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», […]
    Дальний ВостокЗерновой терминалИнвестицииИностранные инвестиции
    0
    20.01.2020
    2M поделится слотами с Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd подписал соглашение о фрахтовании грузового пространства с Maersk and MSC на трейде Азия – Северная Европа. «Мы […]
    2MHapag-LloydMaerskMSC
    0
    16.01.2020
    Новый контейнерный сервис из Китая в Ворсино
    Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS запускает контейнерный сервис из Нанкина (столицы провинции Цзянсу Восточного Китая) через […]
    Rail Cargo LogisticsВорсиноКитайКонтейнерный поезд
    0
    09.01.2020
    ПЭК повезет груз из Вьетнама
    В рамках ускоренного мультимодального сервиса
    ВьетнамКитайКонтейнерыМосква
    0
    24.01.2020
    10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества
    Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных […]
    автомагистральАэропортБизнесДубай
    0
    21.01.2020
    Первый построенный в России Aframax сдадут осенью
    Строительство головного судна в серии танкеров класса Aframax, заложенного на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию. […]
    AframaxДальний ВостокЗвездаПриморский край
    1
    21.01.2020
    В Приморье прорабатывают проект морского перегрузочного комплекса
    В Шкотовском районе Приморского края планируется строительство морского перегрузочного комплекса «Подъяпольский», сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению […]
    Дальний ВостокИнвестицииИностранные инвестицииморской перегрузочный комплекс
    0
    22.01.2020
    Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу
    «ТрансКонтейнер» организовал новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в […]
    БеларусьВосточная стивидорная компанияВосточныйДальний Восток
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    23.01.2020 Железнодорожные контейнеры
    23.01.2020 Контейнерооборот Украины
    22.01.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.01.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.01.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ