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Стратегия развития Арктической зоны России будет готова к 20 марта
24.01.2020

Стратегия развития Арктической зоны России будет готова к 20 марта


    • Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года разрабатывается Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В настоящее время проект стратегии отправлен на рассмотрение в федеральные органы власти и регионы, входящие в арктическую зону, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    «Мы предполагаем, что пройдет ещё серия обсуждений, после чего стратегия обретет окончательные контуры. Отмечу, что некоторые предложения регионов, которые они озвучивали ранее, уже вошли в проект. То есть процесс идёт достаточно активно, вовлечены все заинтересованные стороны», – сказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

    До 20 марта проект стратегии развития Арктической зоны России будет окончательно готов к представлению в Совет безопасности РФ. Ожидается, что в начале июня стратегию в публичном поле представят на Петербургском международном экономическом форуме.

    Стратегия готовилась с широким участием властей арктических регионов, научного сообщества, экспертов. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, поэтому документ готовился с учетом пожеланий населения. Позже в каждом регионе Арктики прошли очные обсуждения документа.

    Что касается пакета «арктических законов», то он уже готовится к внесению в Государственную Думу. В ближайшее время на площадке правительства РФ должны пройти последние этапы согласований. Пакет законопроектов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России предусматривают налоговые и неналоговые преференции для инвесторов, которые готовы вложить в новые экономические проекты в Арктике не менее 10 млн рублей (то есть под действие преференций попадает малый и средний бизнес).

    «Мы рассчитываем, что уже в июле особый экономический режим Арктической зоны заработает», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.


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