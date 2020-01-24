Экспорт овощей

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 1,6 млн тонн овощей, на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении экспорт вырос на 13,7% и составил 417,8 млн долларов.

БОльшая часть экспорта приходится на бобовые – сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые. По итогам января-ноября 2019 года их было вывезено 1,1 млн тонн (-11,9%) на сумму 318,1 млн долларов (+9,1%). В том числе поставки гороха составили 551,5 тыс. тонн (-48,5%) на сумму 125,8 млн долларов (-40,6%). Отгрузки нута в физическом выражении выросли в 3,9 раза до 407,4 тыс. тонн, в денежном – в 2,7 раза до 144,2 млн долларов. Чечевицы было экспортировано 130 тыс. тонн (+94,3%) на сумму 44,6 млн долларов (+76,3%). Стоит отметить, что более половины отгрузок пришлось на Турцию, Пакистан и Индию.

Отгрузки картофеля выросли до 298 тыс. тонн (+79,2%) и 32,6 млн долларов (+59,8%). Основными странами назначения были Украина и Азербайджан.

Лука было экспортировано 64 тыс. тонн (+83,4%) на сумму 9,5 млн долларов (рост в 2,5 раза). Наибольшая часть была отгружена на Украину, в Сербию, Молдову и Румынию.

Вразрез с тем, чему на учили в средней школе, в раздел ТН ВЭД «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» включены грибы. Основная статья грибного экспорта – лисички свежие или охлажденные. За 11 месяцев 2019 года их отгрузки выросли на 69,7% до 5,6 тыс. тонн на сумму 28,8 тыс. долларов (+36,5%). В основном лисички поставлялись в Литву и Германию.

В январе-ноябре 2019 года поставки овощей из России осуществлялись в 96 стран. Основными странами-получателями были Турция, Украина, Пакистан и Индия.

Экспорт в Турцию в физическом выражении увеличился на 26,4% до 255,5 тыс. тонн, в денежном – на 42,6% до 71 млн долларов. БОльшую часть поставок составляли нут, горох и чечевица.

На Украину было вывезено 245,6 тыс. тонн овощей (+6,9%) на сумму 31,2 млн долларов (-3,1%). Значительная доля поставок приходилась на картофель.

До 236,8 тыс. тонн (+82%) и 71,4 млн долларов (+86,9%) вырос экспорт овощей в Пакистан. В экспорте преобладают горох, чечевица и нут.

Поставки в Индию увеличились в физическом выражении на 18,9% до 196,2 тыс. тонн. В денежном выражении они составили 58,4 млн долларов (+73,8%).