В Тамани пройдут слушания по сухогрузному району

21 февраля этого года в станице Тамань начинаются общественные обсуждения, проводимые в форме слушаний, намечаемой деятельности по проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)». Этап 2. Объекты федеральной собственности, необходимые для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Согласно анонсу слушаний, целью обсуждения является внесение изменений в проектную документацию «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности)». Срок проведения слушаний – с декабря 2019 года по март 2020 года.

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (Ространсмодернизация).

Подрядчик проектирования – ДКРС ОАО «РЖД», субподрядчик – АО «Ленморниипроект».

Напомним, что создание сухогрузного района морского порта Тамань обсуждается уже несколько лет, точнее, с 2010 года. Проектная документация сухогрузного района порта подвергалась корректировке по разным причинам – из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, а также в связи с выносом границ земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО.

До осени прошлого года планировалась, что пропускная способность будущего порта будет поэтапно доведена до 62 млн тонн, что должно обеспечить 17,4% общего прироста портовых мощностей России. Однако угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в проект. По состоянию на лето 2019 года участвовать в строительстве порта собирались «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест», СУЭК и РЖД. Грузооборот на первом этапе до 2024 года должен был достигнуть более 60 млн тонн ежегодно при объеме инвестиций 81 млрд рублей.

Перевалочные мощности в рамках первой очереди будущего порта Тамань планировали строить «Кузбассразрезуголь» и СУЭК – два угольных терминала на 20 млн тонн и 12 млн тонн соответственно, «Металлоинвест» – терминал для перевалки металлургических грузов, «Эфко» – зерновой терминал на 20 млн тонн, а также специализированные терминалы «РН-Бункер» и «Ростех».

Однако в сентябре было заявлено, что компоновка и этапность проекта «Сухогрузный район порта Тамань», скорее всего, потребуют уточнения. Учитывая волатильности на рынке, ужесточение экологических требований и снижение спроса в Европе, строительство новых угольных терминалов на Юге может оказаться нерентабельно.