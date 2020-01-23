Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Тамани пройдут слушания по сухогрузному району
23.01.2020

В Тамани пройдут слушания по сухогрузному району


    • 21 февраля этого года в станице Тамань начинаются общественные обсуждения, проводимые в форме слушаний,  намечаемой деятельности по проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край)». Этап 2. Объекты федеральной собственности, необходимые для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

    Согласно анонсу слушаний, целью обсуждения является внесение изменений в проектную документацию «Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности)». Срок проведения слушаний – с декабря 2019 года по март 2020 года. 

    Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду является ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (Ространсмодернизация).

    Подрядчик проектирования – ДКРС ОАО «РЖД», субподрядчик – АО «Ленморниипроект».

    Напомним, что создание сухогрузного района морского порта Тамань обсуждается уже несколько лет, точнее, с 2010 года. Проектная документация сухогрузного района порта подвергалась корректировке по разным причинам – из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, а также в связи с выносом границ земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО.

    До осени прошлого года планировалась, что пропускная способность будущего порта будет поэтапно доведена до 62 млн тонн, что должно обеспечить 17,4% общего прироста портовых мощностей России. Однако угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в проект. По состоянию на лето 2019 года участвовать в строительстве порта собирались «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест», СУЭК и РЖД. Грузооборот на первом этапе до 2024 года должен был достигнуть более 60 млн тонн ежегодно при объеме инвестиций 81 млрд рублей.

    Перевалочные мощности в рамках первой очереди будущего порта Тамань планировали строить «Кузбассразрезуголь» и СУЭК – два угольных терминала на 20 млн тонн и 12 млн тонн соответственно, «Металлоинвест» – терминал для перевалки металлургических грузов, «Эфко» – зерновой терминал на 20 млн тонн, а также специализированные терминалы «РН-Бункер» и «Ростех».

    Однако в сентябре было заявлено, что компоновка и этапность проекта «Сухогрузный район порта Тамань», скорее всего, потребуют уточнения.  Учитывая волатильности на рынке, ужесточение экологических требований и снижение спроса в Европе, строительство новых угольных терминалов на Юге может оказаться нерентабельно.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2020
    Полмиллиарда долларов в порт Славянка
    Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», […]
    Дальний ВостокЗерновой терминалИнвестицииИностранные инвестиции
    0
    23.01.2020
    20 млн евро на проект по автономному судоходству
    Евросоюз выделил грант в 20 млн евро на проект по автономному судоходству AUTOSHIP, разработанный Kongsberg и норвежской исследовательской […]
    Kongsbergавтономное судоходствобеспилотные технологиигрант
    0
    16.01.2020
    Строительство МТК «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет
    Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При […]
    Автодорогаавтомобильная дорогаБашкирияБюджет
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    23.01.2020 Железнодорожные контейнеры
    23.01.2020 Контейнерооборот Украины
    22.01.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.01.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.01.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ