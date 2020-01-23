Самый длинный мост в мире

Китай непрестанно удивляет мир непревзойденными технологическими успехами и величественными сооружениями. В этой стране создаются выдающиеся объекты, аналогов которым нет ни в Японии, ни в США, ни в Европе. Одним из таких творений китайских инженеров является Даньян-Куньшаньский виадук.

Мост строили с единственной целью – улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами. Но в итоге он завоевал звание наиболее длинного моста за всю историю человечества. Также виадук стал приманкой для многочисленных туристов. А кому не понравится аттракцион в виде молниеносного поезда, который курсирует по стойкому мосту и позволяет наслаждаться прекрасными видами?

Конструктивные особенности

Мост, в который вложили 9 млрд долларов, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная переправа в мире. Его название – Даньян-Куньшаньский виадук. Он является частью железной дороги, по которой ходят скоростные поезда из Пекина в Шанхай. Построили его в рекордно короткий срок – всего два года. Началось строительство в 2008 году, а торжественное открытие состоялось в начале лета 2011 года.

Длина искусственного сооружения составляет 164,8 км. Местоположение: Восточный Китай, город Цзянсу. Это как раз между Нанкином и Шанхаем.

БОльшая часть переправы находится в долине реки Янцзы, а меньшая, длиной 9 км, проходит над озером Янчэнху.

Даньян-Куньшаньский виадук – протяженное сооружение, которое проходит над каналами, реками, озерами и горной местностью, поэтому при его конструировании использовали статические схемы из пролетных соединений: арочных, рамных, вантовых и ферменных.

Интересные факты

Мост строили 10 тыс. человек, работы велись круглосуточно. Строительство одновременно велось с двух сторон.

На строительство затратили 2,5 млн кубометров м бетона и 500 тыс. тонн стали. Бетонные конструкции производили 10 заводов.

Даньян-Куньшаньский виадук способен выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов. Он также должен выстоять в случае цунами или столкновения с крупнотоннажным судном.

Каждый день мост пересекает 30 тыс. транспортных средств.

Виадук поражает своим масштабом и многофункциональностью. По нему можно передвигаться как на поезде, так и на автомобиле. Он уже давно стал не только способом переправы из одного места в другое, но и уникальной достопримечательностью Китая.

Противники этого моста говорят, что это сооружение совершенно невыгодно, так как сокращает всего лишь на 30 км дорогу от города Циндао и Хуангао, а это по времени около 30 минут.

Мосты, которые строят в местах с перепадом высот, называют виадуками. Их строительство вместо обычных дорог экономически оправдано, когда невыгодно создавать насыпь. Все зависит от глубины оврага и его протяженности на пути магистрали. Проще говоря, отличие виадука от эстакады – отсутствие ровной поверхности под мостом.

(по материалам из открытых источников)