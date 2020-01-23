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овощи
23.01.2020

Овощной импорт


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года в Россию было ввезено 2 млн тонн овощей на сумму 1,5 млрд долларов. В физическом выражении импорт упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14%, в денежном – на 3,6%.

    Больше всего в Россию везут томатов. По итогам 11 месяцев 2019 года их поставки составили 484,4 тыс. тонн (-6,8%) на сумму 544 млн долларов (-3,1%). Крупнейшим импортером томатов в Россию был Азербайджан. Также значительные объемы шли из Турции, Китая, Марокко и Беларуси.

    Поставки картофеля в денежном выражении снизились на 39,7% до 131 млн долларов, в физическом – на 48,1% до 295,5 тыс. тонн. Наибольшие объемы поставок были из Египта, Азербайджана, Китая и Пакистана.

    Импорт лука (сюда входят как лук репчатый, так и лук-шалот, лук-порей и прочие сорта) составил 192,7 тыс. тонн (+21%) и 79,9 млн долларов (+36,8%). Большая часть продукции поставлялась из Египта и Китая.

    На 2,7% до 166,3 тыс. тонн снизился ввоз моркови, в денежном выражении он, напротив, вырос на 3,7% и составил 75,2 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Израиля, Китая и Беларуси.

    Крупнейшими экспортерами в Россию капусты (кочанной, цветной, кольраби, листовой и прочих) в январе-ноябре 2019 года были Китай, Узбекистан и Иран. За отчетный период капусты в Россию завезли 149,7 тыс. тонн (+15,9%) на 70,9 млн долларов (+31,1%).

    Перца было ввезено 138,2 тыс. тонн (-3,4%) на сумму 167,9 млн долларов (+0,6%). Основными поставщиками были Китай и Израиль.

    Огурцов было импортировано 79,6 тыс. тонн, на 22,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки сократились на 16,2% до 82,6 млн долларов. БОльшая часть объема приходилась на Иран, Китай и Беларусь.

    Поставки чеснока в физическом выражении выросли на 3,9% до 48,4 тыс. тонн, в денежном – на 8,8% до 67,1 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Китая.

    Основным поставщиком консервированных овощей была Индия, сушеных – Китай и Индия, замороженных – Беларусь, Китай и Сербия.

     
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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года импорт овощей в Россию осуществлялся из 76 стран. Основными странами-поставщиками были Китай, Азербайджан и Египет.

    За январь-ноябрь 2019 года из Китая было импортировано 453,9 тыс. тонн овощей, на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт составил 369,7 млн долларов (-1%).

    Поставки из Азербайджана снизились на 3,1% до 235,8 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз овощей увеличился на 1,5% до 210 млн долларов.

    Из Египта было ввезено 229,7 тыс. тонн овощей (-46,7%) на сумму 118,1 млн долларов (-30%).

     

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