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Экспорт черных металлов
23.01.2020

Экспорт черных металлов


    • Объем российского экспорта черных металлов по итогам 11 месяцев 2019 года составил 37,6 млн тонн – на 11% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. По данным ФТС, доходы от их экспорта также упали – на 21%, до 16,9 млрд долларов.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 13,4 млн тонн, на 6,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 22,3% — до порядка 5,6 млрд долларов.

    В ноябре 2019 года экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали составил 1,3 млн тонн – на 7,9% больше показателя ноября 2018 года и на 22,3% больше уровня октября 2019 года. В то же время доходы от их экспорта снизились относительно ноября прошлого года на 14,2%, но увеличились на 17,6% относительно октября 2019 года (до 494,9 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали с января по ноябрь 2019 года отгрузили на 15,6% меньше, чем годом ранее, его объем составил 6,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 23,7% до 3,5 млрд долларов.

    Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам ноября составил 628,2 тыс. тонн (-11,3% к ноябрю 2018 и +12,4% к октябрю 2019). Доходы снизились к ноябрю 2018 года на четверть (-25%), но увеличились к октябрю 2019 года на 5,8%, составив 305 млн долларов.

    Снизились по итогам 11 месяцев текущего года объемы экспортируемого чугуна – на 20,1% до 4 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна упали на 27,2% до 1,4 млрд долларов.

    В ноябре экспорт чугуна составил 338,8 тыс. тонн. Это на 16,1% меньше показателя ноября 2018 года, но на 37,7% выше уровня октября 2019 года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 107,9 млн долларов (-30,1% к ноябрю 2018 и +17,2% к октябрю 2019).

    Ферросплавов за январь-ноябрь было вывезено 755,3 тыс. тонн (+0,5%) на сумму 1,1 млрд долларов (-8,7%).

    В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов упали к ноябрю 2018 года на 16,8%, но выросли к октябрю 2019 года – на 8,3%, до 70,3 тыс. тонн. При этом доходы от их экспорта снизились относительно ноября 2018 года  на 32,4% (+13,2% к октябрю 2019) и составили 92,5 млн долларов.

     


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