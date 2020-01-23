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Группа «Дело» о переговорах по FESCO
23.01.2020

Группа «Дело» о переговорах по FESCO


    • Растиражированная в СМИ информация о планах DP World по приобретению 49% транспортной группы FESCO пока официально не озвучена. А совладелец FESCO Зиявудин Магомедов уже дважды публично опровергал сообщения о продаже группы.

    Ранее интерес к покупке FESCO проявляла и группа «Дело». Группа «Дело» предоставила SeaNews официальный комментарий о переговорах по приобретению доли в FESCO:

    «Группа FESCO, безусловно, нам интересна, как и любой иной подобный актив на транспортном рынке. Тем не менее, Группа компаний «Дело» в настоящее время не ведет никаких переговоров о покупке данного актива, – сообщили в группе. – В случае, если мы примем решение начать такие переговоры, мы будем проводить их единственно правильным путем – открыто и честно, с учётом уважения собственников и их позиции. В правилах группы «Дело» развивать бизнес компании исключительно честным и прозрачным путем, руководствуясь правилами этики бизнеса и делового общения».


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