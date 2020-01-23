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20 млн евро на проект по автономному судоходству
23.01.2020

20 млн евро на проект по автономному судоходству


    • Евросоюз выделил грант в 20 млн евро на проект по автономному судоходству AUTOSHIP, разработанный Kongsberg и норвежской исследовательской организацией SINTEF. Средства предусмотрены в рамках программы Евросоюза Horizon 2020.

    Целью AUTOSHIP является тестирование и дальнейшее развитие ключевых технологий, связанных с полностью автономными навигационными и интеллектуальными системами, прогнозированием и планированием морских операций, а также коммуникационными системами, обеспечивающими высокий уровень кибербезопасности и интеграцию судов в модернизированную электронную инфраструктуру.

    «Проект AUTOSHIP позволит ускорить внедрение технологий, которыми будут оснащены «умные» суда следующего поколения, и создать дорожную карту по коммерциализации автономного судоходства в странах Евросюза в ближайшие пять лет», – отметил CEO Kongsberg Maritime Эгиль Хаугсдал.

    Согласно проекту, технологиями по дистанционному управлению и автономным операциям будут оснащены два судна. Первое – «Eidsvaag Pioneer», рыболовецкое. Оно принадлежит компании Eidsvaag. Судно будет задействовано на перевозках кормов для рыбоводческих ферм в районах фьордов и побережья Норвегии. Кроме того, автономными технологиями будет оснащена челночная баржа бельгийской Blue Line Logistics. Баржа используется на перевозках грузов из больших портов и с контейнерных терминалов по внутренним водным путям Европы.

    «Мы продемонстрируем возможность дистанционно с суши управлять сразу несколькими судами с разных географических площадок, – сказал Э.Хаугсдал. – И докажем, что такие решения можно применять широко. Этот рынок имеет значительный потенциал».


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