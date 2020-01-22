Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке МАК при ТПП РФ приглашают принять участие в международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт», которая пройдет 28 февраля 2020 года с 10:00 (приветственный кофе с 9:30) до 15:00 в Марриотт Гранд Отель (большой бальный зал) по адресу: г. Москва, Тверская ул., 26/1 (карта).

Урегулирование убытков, расследование страховых случаев, разрешение споров в сфере морского страхования – вопросы повышенного риска как для страховщиков, так и для судовладельцев. Мировая практика выработала инструменты для снижения неопределенности и борьбы с недобросовестными подходами, в том числе позволяющие существенно ограничить размер компенсации не рассчитанной суммой убытков (порой астрономической), а специально установленными лимитами. Один из таких инструментов – протокол 2002 года к Афинской конвенции – начал действовать для России в 2019 году.

Как применять новый инструмент, каковы тенденции судебной практики в сфере морского страхования и как выстроить претензионную работу в сфере урегулирования убытков? Какие механизмы помогут в расследовании страхового случая и какое право применять в сложных морских происшествиях? Как привести в исполнение решения английских судов по страховым спорам и защитить себя от киберпреступности в море? Об этом расскажут международные эксперты в сфере морского страхования, адвокаты, представители английских P&I клубов, страховых компаний и судовладельцы.

Мероприятие открыто для представителей крупных компаний – судовладельцев, портов, судостроительных и страховых компаний.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ*:

Протокол 2002 г. к Афинской конвенции в силе: новые пределы ответственности перевозчиков и их соотношение с иными международными инструментами Тенденции судебной практики Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в области морского страхования Перестрахование морских рисков: тенденции и потребности российского рынка Морские претензии: практический опыт урегулирования сложных морских убытков. Особенности применения Institute Clauses в Англии и России Расследование страхового случая: проверенные инструменты и практические рекомендации Приведение в исполнение решений иностранных судов по страховым спорам в России Киберпреступность в море – есть ли страховой продукт?

Модераторы – Алексей КОСТИН, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ, и Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ:

Наталья ПАВЛОВА, судья Верховного суда РФ

СПИКЕРЫ:

Лев ВАСИЛЬЕВЫХ , старший юрист судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

, старший юрист судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Рози ГОНКЭА , старший юрист, Hill Dickinson

, старший юрист, Hill Dickinson Норман А. Мартинес ГУТЬЕРРЕС , профессор, консультант по международному морскому праву, арбитр, член реестра экспертов Международной морской организации (IMO), автор книги «Ограничение ответственности в международных морских конвенциях» (Limitation of Liability in International Maritime Conventions) (Routledge, Лондон / Нью-Йорк, 2011)

, профессор, консультант по международному морскому праву, арбитр, член реестра экспертов Международной морской организации (IMO), автор книги «Ограничение ответственности в международных морских конвенциях» (Limitation of Liability in International Maritime Conventions) (Routledge, Лондон / Нью-Йорк, 2011) Валерий ЕРЕМЕНКО , партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Алексей КАРЧЁМОВ, докладчик МАК при ТПП РФ, советник, руководитель практики морского / транспортного права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

ПРИГЛАШЕНЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ:

Представители страховых компаний

Представители P&I клубов (Лондон)

Язык мероприятия русский. На конференции будет организован синхронный перевод.

РЕГИСТРАЦИЯ**:

Участие в мероприятии является бесплатным.

Количество мест ограничено, не более 2-х представителей от компании.

Контакты – Алина Зорьева, Юлия Козлова: pr_spb@epam.ru, +7 (812) 322 96 81.

* В программе и составе спикеров возможны изменения.

** Мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

Подробнее: https://epam.ru/rus/events/view/konferentsiya-riski-v-morskom-strahovanii-luchshie-praktiki-rossiiskii-i-mezhdunarodnyi-opyt