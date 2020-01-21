В Приморье прорабатывают проект морского перегрузочного комплекса

В Шкотовском районе Приморского края планируется строительство морского перегрузочного комплекса «Подъяпольский», сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Предполагается, что проект включит в себя создание специализированного терминала, развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. По предварительным расчетам, капитальные затраты проекта составят порядка 11,9 млрд рублей без учета НДС. Площадь территории, на которой будет находиться комплекс, составит 50 га. Реализация МПК «Подъяпольский» позволит после 10 лет эксплуатации проекта увеличить объем денежных поступлений в бюджеты всех уровней на 3,5 млрд рублей в год.

«Проект реализуется «с нуля». Это greenfield. Сейчас обсуждается разработка предварительного технико-экономического обоснования. К созданию комплекса проявляет интерес корейская сторона», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.