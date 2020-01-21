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Есть ли в России компетентная лоцманская власть?
21.01.2020

Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности


    • В конце прошлого года в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», направленный на изменение системы лоцманского обслуживания в российских портах и создание единой государственной лоцманской службы. 

    С законодательной инициативой выступили члены Совета Федерации Сергей Митин (заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию), Виктор Павленко (член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера), Людмила Талабаева и Татьяна Гигель (члены комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию).

    Лоцманы ООО «СПБ Лоцман» направили сенатору Митину письмо, в котором задали ряд вопросов по законопроекту, в частности:

    «В чём Вы видите устаревание организации лоцманского обслуживания судов в акваториях российских морских портов и на подходах к ним?

    По каким объективным параметрам Вы считаете государственную лоцманскую службу более эффективной, чем систему негосударственных лоцманских организаций?

    Каким профессиональным морским образованием и опытом работы в области безопасности мореплавания Вы можете обосновать необходимость национализации лоцманской деятельности?

    В чём Вы видите неэффективность лоцманского обслуживания в российских портах?

    И за счет чего после запрета работы негосударственных лоцманских организаций вновь созданная государственная лоцманская организация будет более эффективной?»

    С полным текстом письма лоцманов, а также с законопроектом и иными документами можно ознакомиться в приложениях ниже.

    Кстати, профильный комитет Госдумы предложил Совету Государственной Думы вернуть проект ФЗ авторам в связи с несоблюдением требований части 72 статьи 108 Регламента Государственной Думы, поскольку законопроектом, кроме внесения изменений в Кодекс торгового предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

    Письмо сенатору от лоцманов 

    Законопроект

    Решение комитета ГД по транспорту


    • Комментарии: 1
    MainUser
    21.01.2020, 15:49

    Жесть, сначала «аграрии» развалили(простите — зарегулировали) сельское хозяйство, а когда от последнего мало что осталось, куда то же нужно направить неуемный законотворческий зуд, — перекинулись на лоцманов. Молодцы.

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