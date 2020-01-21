Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности

В конце прошлого года в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», направленный на изменение системы лоцманского обслуживания в российских портах и создание единой государственной лоцманской службы.

С законодательной инициативой выступили члены Совета Федерации Сергей Митин (заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию), Виктор Павленко (член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера), Людмила Талабаева и Татьяна Гигель (члены комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию).

Лоцманы ООО «СПБ Лоцман» направили сенатору Митину письмо, в котором задали ряд вопросов по законопроекту, в частности:

«В чём Вы видите устаревание организации лоцманского обслуживания судов в акваториях российских морских портов и на подходах к ним?

По каким объективным параметрам Вы считаете государственную лоцманскую службу более эффективной, чем систему негосударственных лоцманских организаций?

Каким профессиональным морским образованием и опытом работы в области безопасности мореплавания Вы можете обосновать необходимость национализации лоцманской деятельности?

В чём Вы видите неэффективность лоцманского обслуживания в российских портах?

И за счет чего после запрета работы негосударственных лоцманских организаций вновь созданная государственная лоцманская организация будет более эффективной?»

С полным текстом письма лоцманов, а также с законопроектом и иными документами можно ознакомиться в приложениях ниже.

Кстати, профильный комитет Госдумы предложил Совету Государственной Думы вернуть проект ФЗ авторам в связи с несоблюдением требований части 72 статьи 108 Регламента Государственной Думы, поскольку законопроектом, кроме внесения изменений в Кодекс торгового предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Письмо сенатору от лоцманов

Законопроект

Решение комитета ГД по транспорту