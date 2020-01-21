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Экспорт минеральных удобрений
21.01.2020

Экспорт минеральных удобрений


    • По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 12,8 млн тонн, что на 1,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении их экспорт  вырос на 5,1% до порядка 2,6 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 9,7 млн тонн. Это ниже уровня января-ноября 2018 года на 4,4%.  При этом доходы от экспорта смешанных удобрений увеличились на 1,2% – до 2,5 млрд долларов.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 12,5% по сравнению с показателем 11 месяцев 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более  7,9 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 25,9%, до 2 млрд  долларов.

    В ноябре 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил 1,1 млн  тонн – на 21,2% меньше показателя аналогичного месяца 2018 года и на 5,9% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорта минеральных азотных удобрений составили 227,7 млн долларов (-27,1% к ноябрю 2018 и +2,9% к октябрю 2019).

    В ноябре экспорт калийных удобрений вырос. По сравнению с уровнем ноября 2018 года их экспорт увеличился на 27,4%, относительно предыдущего месяца – на 4,7% (до 816,8 тыс. тонн). Доходы также увеличились – до 185,1 млн долларов (+13,9% к ноябрю 2018 и +2,5% к октябрю 2019).

    Экспорт смешанных удобрений по итогам ноября составил 792,4 тыс. тонн – на 22,7% меньше ноября 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года экспорт калийных удобрений упал на 5,1%. В денежном выражении их экспорт снизился как к ноябрю 2018 года – на 36,3%, так и к октябрю 2019 года – на 4,1%, составив 206,1 млн долларов.

     


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