Кантональный апелляционный суд города Базель (Швейцария) аннулировал именные акции Panalpina Welttransport номинальной стоимостью 0,1 швейцарских франков каждая, которые не принадлежат DSV напрямую или косвенно.

Бывшие владельцы аннулированных акций Panalpina получат компенсацию согласно публичному предложению DSV от 13 мая 2019 года в размере 2,4 акции DSV номинальной стоимостью 1 датская крона, что соответствует коэффициенту обмена публичной оферты.

Акционеры США получат денежную компенсацию, пропорциональную чистой выручке от продажи на открытом рынке по превалирующей цене путем размещения продавцом DSV всех акций, на которые имеют право акционеры США.

Последний день торгов акций Panalpina назначен на 27 января. SIX Exchange Regulation планирует делистинг акций Panalpina с 28 января.