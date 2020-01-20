ТОП-спикеры ММЛФ-2020 о главных трендах в логистике в 2020 г., технологиях, обеспечивающих эффективность цепей поставок и планах развития логистики в крупнейших компаниях.

20 февраля 2020 г. в основной день Форума выступят руководители логистических подразделений практически всех крупнейших компаний-ритейлеров, а также поставщики и производители.

В преддверии Форума более 20 руководителей логистических подразделений крупнейших компаний поделились своими планами развития логистики, видением трендов и технологий, в их числе: OZON, X5 Retail Group, МАГНИТ, Леруа Мерлен, DECATHLON, «О’КЕЙ», СТД «Петрович», «М.Видео-Эльдорадо», Mercury, АШАН Ритейл Россия, АО «ПРОГРЕСС»/Фруто-няня, ПРОДО, Ralf Ringer, Белуга, Технониколь, НЛМК, ПАО «Северсталь», Мосэнерго, а также крупнейшие европейские эксперты, в том числе из: MIT, Бельгийской Логистической Ассоциации (VIB), University of Parma, Fraunhofer IFF и др.

Вера Эмрот, директор по эффективности, АШАН Ритейл Россия:

«Мы поговорим об эффективной и реалистичной цифровизации в логистике. Без создания иллюзий, так как сегодня рынок старается скрасить реальную полезность различных технологий. Цифровизация в логистике способна сократить наши издержки на 20-50%. Для этого необходимы реальные кадры. Главный вопрос, который сейчас стоит перед компаниями – как вырастить эти кадры для совершения прорыва. Также, цифровизация не может проходить без большого количества данных. Нужны специалисты, которые способны проанализировать огромный массив данных.»

Самое главное – не пытаться решить все проблемы подряд. Благодаря огромному количеству данных мы можем решать ту проблему, которая остро стоит именно сейчас.

Денис Шульга, директор по логистике, X5 Retail Group:

«Обсудим то, как изменится логистика в ближайшей перспективе. Задачи очень быстро меняются, скорость увеличивается и то, что нам казалось современным 2-3 года назад, сейчас устаревает.»

Эльдар Усманов, директор по логистике, Группа «ПРОДО»

«Поднимем важную тему взаимодействия участников цепи поставок в текущих сложных экономических условиях. Сейчас партнерские отношения становятся крайне важными, а именно — выращивание партнеров в регионах. То есть речь идет об игре вдолгую. Крайне важно понимать, что только при плотном взаимодействии участников цепи поставок поможет достичь наибольшей эффективности. Традиционная закрытость российского бизнеса и неготовность работать с партнерами в формате Open Group ограничивает как производителей, так и ритейлеров.

Оргкомитет ММЛФ-2020 приглашает Вас присоединится к участникам Форума и получить максимум полезной информации с 17 по 21 февраля 2020 г.