Первый в мире буксир-толкач на СПГ

Rolls-Royce и канадское конструкторское бюро Robert Allan завершили разработку первого в мире буксира-толкача на сжиженном природном газе, предназначенного для работы на мелководных участках внутренних водных путей. В декабре прошлого года компании получили «одобрение в принципе» от классификационного общества DNV GL.

Буксир-толкач разработан на основе уже проверенной конструкции Robert Allan RApide 2800-Z2, которая работает на нескольких судах с дизельными двигателями на реке Амазонке. Судно оснащено двумя двигателями Rolls-Royce, работающих на на СПГ, что делает буксир экономичным в эксплуатации и более экологичным.

Корпус судна не изменился, однако он был перепроектирован для того, чтобы оснастить буксир танком объемом 70 куб.м.

В Rolls-Royce отмечают большой потенциал судовых двигателей, работающих на СПГ. Так, в ближайшее время Rolls-Royce осуществит первую поставку двигателей на СПГ коммунальной строительной компании Stadtwerke Konstanz (Германия). Ими будет оснащен первый автомобильный паром на СПГ, работающий на Боденском озере.

Технические характеристики: