Оформлять уголь в Находке будет Дальневосточный энергетический таможенный пост

С 18 января этого года Находкинская таможня прекратила совершать таможенные операции в отношении морских судов, экспортирующих уголь в порту Находка. Эта компетенция передается Дальневосточному энергетическому таможенному посту (ДвЭТП) Центральной энергетической таможни.

Передача оформления угля в порту Находка ДвЭТП связана с концентрацией совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля в отношении энергоносителей специализированным таможенным органом, поясняет пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

В порту Восточный оформление угля остается в компетенции Находкинской таможни.

В компетенцию ДвЭТП входит выдача разрешения на погрузку, прибытие или убытие морских судов, перевозящих товары 27 группу Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (топливо, уголь, торф, кокс, нефть и нефтепродукты и другие). Декларирует энергоносители Центр электронного декларирования Центральной энергетической таможни в Москве.