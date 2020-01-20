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Оформлять уголь в Находке будет Дальневосточный энергетический таможенный пост
20.01.2020

Оформлять уголь в Находке будет Дальневосточный энергетический таможенный пост


    • С 18 января этого года Находкинская таможня прекратила совершать таможенные операции в отношении морских судов, экспортирующих уголь в порту Находка. Эта компетенция передается Дальневосточному энергетическому таможенному посту (ДвЭТП) Центральной энергетической таможни.

    Передача оформления угля в порту Находка ДвЭТП связана с концентрацией совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля в отношении энергоносителей специализированным таможенным органом, поясняет пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    В порту Восточный оформление угля остается в компетенции Находкинской таможни.

    В компетенцию ДвЭТП входит выдача разрешения на погрузку, прибытие или убытие морских судов, перевозящих товары 27 группу Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (топливо, уголь, торф, кокс, нефть и нефтепродукты и другие). Декларирует энергоносители Центр электронного декларирования Центральной энергетической таможни в Москве.


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