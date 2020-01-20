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НМТП принял самое большое судно
20.01.2020

НМТП принял самое большое судно


    • ПАО «НМТП» приняло и загрузило рекордный по размерам сухогруз «G.P.Zafirakis» длиной 295 метров.

    Как сообщает пресс-служба порта, на причале НМТП был принят и загружен рекордный по размерам сухогруз «G.P.Zafirakis»длиной 295 метров. Судно 2014 года постройки имеет ширину 46 м, высоту борта 24,8 метра, дедвейт 179,5 тыс. тонн.

    На  судно загрузили 75,9 тыс. тонн металлизированных окатышей, грузоотправитель – ООО УК «Металлоинвест».

    Для погрузки использовалось четыре крана: два типа «Атлант» грузоподъемностью 40 тонн, один типа «Витязь» грузоподъемностью 63 тонны и один портальный кран Liebherr LPS 600 грузоподъемностью 207 тонн. Погрузка производилась в грейферном режиме.

     

    Фото: ПАО «НМТП»

     


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