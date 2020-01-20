Лидеры Финляндии

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии за 2019 года составил 1,473 млн TEU. Это на 3% больше показателя 2018 года.

ХаминаКотка за отчетный год обработала 677,6 тыс. TEU – на 3,7% больше, чем в 2018 году.

Через причалы порта Хельсинки за 12 месяцев прошло 533,8 тыс. TEU, что на 3,9% больше, чем годом ранее. Раума перевалила 261,3 тыс. TEU, ее контейнерооборот упал на 0,7%.

В декабре три порта в совокупности обработали 114,4 тыс. TEU — это на 2,1% больше, чем в ноябре 2019 года. По сравнению с аналогичным месяцем 2018 года контейнерооборот вырос на 5,5%.

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 50 тыс. TEU (+0,7% к ноябрю 2019 и -1,3% к декабрю 2018). Через причалы порта Хельсинки в декабре прошло почти 44,2 тыс. TEU (+4% к ноябрю 2019 и +9,4% к декабрю 2018). Раума обработала 20,3 тыс. TEU (+1,6% к ноябрю 2019 и +16% к декабрю 2018).