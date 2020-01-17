Maritime Satellite Communications: спутниковая связь на реке и море

9 апреля в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат» ComNews проведет Международный практический форум «Maritime Satellite Communications: спутниковая связь на реке и море».

Форум будет сфокусирован на самом перспективном и быстроразвивающемся сегменте рынка услуг космических коммуникаций – связи на реке и море.

Ключевые темы Maritime Satellite Communications 2020:

Обзор рынка услуг спутниковой связи на воде в мире и России

Сравнение доступных технологий спутниковой связи на воде

Значение спутниковой связи для повышения деловой активности в Арктической зоне РФ

Перспективы применения российских спутников связи двойного назначения «Меридиан»/«Меридиан-М» для связи на Северном морском пути

Состояние и перспективы развития Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

Функционирование и развитие орбитальной группировки спутников типа КОСПАС как части международной системы поддержки поисково-спасательных операций на море КОСПАС-САРСАТ

Новшества в регуляторных требованиях к технологической связи организаций внутреннего водного транспорта, а также российского сегмента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

Практические примеры применения спутниковой связи на море

Оборудование и решения для морского VSAT

Потребности и ожидания владельцев пассажирских и грузовых судов от цифровых сервисов на борту

В форуме Maritime Satellite Communications 2020 примут участие представители регулирующих органов, представители пассажирских и грузовых судоходных компаний, специалисты по технологиям рыболовецких предприятий, руководители российских и зарубежных операторов спутниковой связи, разработчики специального спутникового абонентского оборудования морского применения, консультанты, отраслевые и деловые СМИ.

Подробнее на сайте: https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/msc2020

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