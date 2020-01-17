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Maritime Satellite Communications: спутниковая связь на реке и море
17.01.2020

Maritime Satellite Communications: спутниковая связь на реке и море


    • 9 апреля в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат» ComNews проведет Международный практический форум «Maritime Satellite Communications: спутниковая связь на реке и море».

    Форум будет сфокусирован на самом перспективном и быстроразвивающемся сегменте рынка услуг космических коммуникаций – связи на реке и море.

    Ключевые темы Maritime Satellite Communications 2020:

    • Обзор рынка услуг спутниковой связи на воде в мире и России
    • Сравнение доступных технологий спутниковой связи на воде
    • Значение спутниковой связи для повышения деловой активности в Арктической зоне РФ
    • Перспективы применения российских спутников связи двойного назначения «Меридиан»/«Меридиан-М» для связи на Северном морском пути
    • Состояние и перспективы развития Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности
    • Функционирование и развитие орбитальной группировки спутников типа КОСПАС как части международной системы поддержки поисково-спасательных операций на море КОСПАС-САРСАТ
    • Новшества в регуляторных требованиях к технологической связи организаций внутреннего водного транспорта, а также российского сегмента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности
    • Практические примеры применения спутниковой связи на море
    • Оборудование и решения для морского VSAT
    • Потребности и ожидания владельцев пассажирских и грузовых судов от цифровых сервисов на борту

    В форуме Maritime Satellite Communications 2020 примут участие представители регулирующих органов, представители пассажирских и грузовых судоходных компаний, специалисты по технологиям рыболовецких предприятий, руководители российских и зарубежных операторов спутниковой связи, разработчики специального спутникового абонентского оборудования морского применения, консультанты, отраслевые и деловые СМИ.

    Подробнее на сайте: https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/msc2020

    проект программы


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