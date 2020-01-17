Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
креветки мидии устрицы
17.01.2020

Импорт морепродуктов в Россию


    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года в Россию было импортировано 56,3 тыс. тонн (+1,8%) морепродуктов на сумму 316,7 млн долларов (-2,8%).

    БОльшую часть поставок составляют ракообразные. По итогам 11 месяцев 2019 года их было ввезено 40,7 тыс. тонн на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении импорт ракообразных увеличился на 3,9% и составил 245,7 млн долларов. При этом почти весь импорт составляют мороженые креветки. Большая часть продукции поставляется из Индии, Эквадора, Аргентины, Китая и Гренландии. Кроме того, в ассортименте присутствуют омары из ОАЭ, Фарерских островов и Марокко, лангусты из Туниса и раки из Турции.

    Поставки моллюсков в Россию в физическом выражении снизились на 16,7% до 15,5 тыс. тонн, в денежном – на 20,5% до 70,6 тыс. тонн. В ассортименте преобладают кальмары и осьминоги. Большая часть продукции поставляется из Китая и Перу.

    Импорт водных беспозвоночных составил 104 тонны (рост в 10,4 раза) и 356,4 тыс. долларов (-12,6%). В деньгах наибольшую долю импорта составляли морские ежи, которые поставлялись в Россию из Японии и Фарерских островов. В тоннах почти весь импорт (неконкретизированные «прочие водные беспозвоночные») шел из Казахстана.

     
    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года поставки морепродуктов в Россию осуществлялись из 40 стран. Основными странами-поставщиками были Индия, Китай и Эквадор.

    Импорт из Китая в физическом выражении сократился на 30,9% до 13,2 тыс. тонн, в денежном – на 32,3% до 68,8 млн долларов. БОльшую часть поставок в Россию составляли креветки и кальмары.

    Из Индии было импортировано 10,5 тыс. тонн морепродуктов (+18%) на сумму 69,3 млн долларов. Почти 100% поставок пришлось на креветки.

    Ввоз морепродуктов из Эквадора составил 9,7 тыс. тонн (рост в 2 раза) в физическом выражении и 46,6 млн долларов (+82%) в деньгах. По большей части это были креветки.

     

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    15.01.2020
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПорты
    0
    16.01.2020
    Контейнерооборот Гонконга
    209 год
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    17.01.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    15.01.2020
    Импорт рыбы в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортРыба
    0
    16.01.2020
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    13.01.2020
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2019 года составил 155,1 млн TEU. Это на 1,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    16.01.2020
    Экспорт рыбы из России
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019РыбаСтатистика таможниЭкспорт
    0
    15.01.2020
    Прибалтика в TEU
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПрибалтика
    0
    14.01.2020
    Top-25 контейнерных линий
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнерный флотЛиниипортфель заказов
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.01.2020 Контейнерооборот лидеров
    17.01.2020 Безработные контейнеровозы
    16.01.2020 Контейнерооборот Гонконга
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ