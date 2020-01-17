Импорт морепродуктов в Россию

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года в Россию было импортировано 56,3 тыс. тонн (+1,8%) морепродуктов на сумму 316,7 млн долларов (-2,8%).

БОльшую часть поставок составляют ракообразные. По итогам 11 месяцев 2019 года их было ввезено 40,7 тыс. тонн на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении импорт ракообразных увеличился на 3,9% и составил 245,7 млн долларов. При этом почти весь импорт составляют мороженые креветки. Большая часть продукции поставляется из Индии, Эквадора, Аргентины, Китая и Гренландии. Кроме того, в ассортименте присутствуют омары из ОАЭ, Фарерских островов и Марокко, лангусты из Туниса и раки из Турции.

Поставки моллюсков в Россию в физическом выражении снизились на 16,7% до 15,5 тыс. тонн, в денежном – на 20,5% до 70,6 тыс. тонн. В ассортименте преобладают кальмары и осьминоги. Большая часть продукции поставляется из Китая и Перу.

Импорт водных беспозвоночных составил 104 тонны (рост в 10,4 раза) и 356,4 тыс. долларов (-12,6%). В деньгах наибольшую долю импорта составляли морские ежи, которые поставлялись в Россию из Японии и Фарерских островов. В тоннах почти весь импорт (неконкретизированные «прочие водные беспозвоночные») шел из Казахстана.

В январе-ноябре 2019 года поставки морепродуктов в Россию осуществлялись из 40 стран. Основными странами-поставщиками были Индия, Китай и Эквадор.

Импорт из Китая в физическом выражении сократился на 30,9% до 13,2 тыс. тонн, в денежном – на 32,3% до 68,8 млн долларов. БОльшую часть поставок в Россию составляли креветки и кальмары.

Из Индии было импортировано 10,5 тыс. тонн морепродуктов (+18%) на сумму 69,3 млн долларов. Почти 100% поставок пришлось на креветки.

Ввоз морепродуктов из Эквадора составил 9,7 тыс. тонн (рост в 2 раза) в физическом выражении и 46,6 млн долларов (+82%) в деньгах. По большей части это были креветки.