Maersk Tankers отправляет мужчин в отпуск по уходу за ребенком

Maersk Tankers внедряет новое положение социальной политики, согласно которой отпуск отцов по уходу за ребенком увеличивается. На две недели станет больше отпуск по уходу за ребенком для отцов-сотрудников Maersk Tankers в Дании, Сингапуре и США, на три недели – в Румынии и Индии. Четырехнедельный отпуск можно будет взять в любое время в течение года после рождения или усыновления ребенка.

«Такая мера позволит поддержать семьи, равномерно распределить отпуск между матерями и отцами и в то же время будет способствовать балансу трудовых ресурсов по гендерному признаку, – говорится в пресс-релизе Maersk Tankers. – Мы хотим создать благоприятную среду, чтобы сотрудники могли реализовать свой потенциал как на работе, так и в семье».

Maersk Tankers также предлагает поэтапную программу, по которой у сотрудников, вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком продолжительностью более 18 недель, есть возможность сократить рабочие часы на 20% при полной оплате по трудовому договору в течение 26 недель. Такой программой можно воспользоваться также в течение года после рождения или усыновления ребенка.

Новая политика предоставления отпуска по уходу за ребенком начала действовать с 1 января этого года.