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Maersk Tankers отправляет мужчин в отпуск по уходу за ребенком
16.01.2020

Maersk Tankers отправляет мужчин в отпуск по уходу за ребенком


    • Maersk Tankers внедряет новое положение социальной политики, согласно которой отпуск отцов по уходу за ребенком увеличивается. На две недели станет больше отпуск по уходу за ребенком для отцов-сотрудников Maersk Tankers в Дании, Сингапуре и США, на три недели – в Румынии и Индии. Четырехнедельный отпуск можно будет взять в любое время в течение года после рождения или усыновления ребенка.

    «Такая мера позволит поддержать семьи, равномерно распределить отпуск между матерями и отцами и в то же время будет способствовать балансу трудовых ресурсов по гендерному признаку, – говорится в пресс-релизе Maersk Tankers. – Мы хотим создать благоприятную среду, чтобы сотрудники могли реализовать свой потенциал как на работе, так и в семье».

    Maersk Tankers также предлагает поэтапную программу, по которой у сотрудников, вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком продолжительностью более 18 недель, есть возможность сократить рабочие часы на 20% при полной оплате по трудовому договору в течение 26 недель. Такой программой можно воспользоваться также в течение года после рождения или усыновления ребенка.

    Новая политика предоставления отпуска по уходу за ребенком начала действовать с 1 января этого года.


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